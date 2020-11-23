کلنگ زنی ۲۰ هزار واحد مسکونی در خراسان شمالی طی هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی، غلامرضا هوایی طی سفر به شیروان، در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی این شهرستان از کلنگ زنی احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در خراسان شمالی در هفته جاری، خبر داد.

معاون استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازدید میدانی انجام شده از پروژه‌های مربوط به مصوبات سفر مقام معظم رهبری، سفر رئیس جمهوری و مصوبات سفر استاندار خراسان شمالی به این شهرستان، تاکید کرد: مدیران شهرستان هرچه زودتر برای تکمیل این طرح‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفت: همه شهرستان‌های استان از جمله شیروان، از نعمات این پروژه‌ها بهره مند خواهند شد.