به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شنبهشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نفت باید پاسخگوی مردم استان بوشهر باشد. نفت برای خودش استانی در استان بوشهر ایجاد کرده است. پتروشیمیها هم پاسخگوی استان بوشهر نیستند. به عملکرد پتروشیمیها در پارس جنوبی اعتراض جدی داریم. به انتصابات سیاسی در این پتروشیمیها اعتراض داریم.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اطلاعات زیادی از مفاسد این پتروشیمیها و ظلمی که به مردم استان کردند داریم. اینها به مدیران توانمند بومی ظلم کردند و از ورود نیروهای بومی استان جلوگیری کردند. اطلاعات لازم را در این زمینه داریم و جلوی آنها میایستیم.
وی با بیان اینکه جای مدیران فاسد در استان بوشهر و پارس جنوبی و پتروشیمی خصولتی نیست افزود: از ابزار نظارتی مجلس استفاده میکنیم. اینها دارند غارت میکنند. سود نجومی میکنند ولی خدمتی به مردم نمیدهند و هیچ توسعهای ندادهاند و جز آلودگی و ضرور آوردهای برای مردم نداشتهاند.
رضایی ادامه داد: قطعاً با این مسائل برخورد میکنیم اگر خودشان را اصلاح نکنند. هزاران میلیارد تومان سود میکنند و هیچ گونه پاسخگویی به مردم ندارند. در دفاع از مردم ایران جلوی این فاسدان خواهیم ایستاد. جلوی حقوقهای نجومی و امتیازاتی که داده میشود میایستیم.
وی افزود: برخی از اخباری و مستنداتی که به ما میرسد مایه تأسف است و زشت است که مدیر پتروشیمی با پول بیتالمال در هتل آنجا برای بچه خودش جشن تولد میگیرد. از مردم بوشهر و جم و عسلویه و کنگان خجالت بکشید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کسی که تجربه و توانی ندارد مدیر میشود و مدیر متخصص بومی با کارنامه درخشان را با او برخورد میکنند و بارها شاهد تکرار این مسائل هستیم.
رضایی اضافه کرد: به شرط حیات از همه ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس برای به مسیر آوردن و درست کردن پتروشیمیهای متخلف و قانونشکن استفاده خواهیم کرد. شأن مردم ما خیلی بالاتر از آبنبات است.
وی اظهار داشت: این پتروشیمیها مال مردم است و مال شما نیست. اینطور رفتار نکنید. حتماً جلوی این رویه خواهیم ایستاد و به کمک مردم و به کمک دستگاههای نظارتی که در این حوزه است.
رضایی ادامه داد: از ابتداییترین مسائل آنها خجالت میکشیم که بیان کنیم. تا یک نیروی بومی هم رشد میکند، او را حذف میکنند. مردم گرفتار کرونا هستند و میگوئیم حق این مردم را هم بدهید ولی کسی پاسخگو نیست. حتماً جلوی اینها خواهیم ایستاد.
نظر شما