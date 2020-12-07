به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که به واسطه سالها حضور در سطح اول اروپا و رکورد تعداد بازی در تیم ملی از چهره‌های شاخص تاریخ فوتبال ایران است، خود از چهره‌های برتر تاریخ فوتبال استقلال هم به حساب می‌آید. نکونام که ۴ سال پیش رسماً به جرگه مربیان حرفه‌ای پیوست، دومین فصل حضورش در تیم فولاد را هم تجربه می‌کند. وی فصل گذشته عملکرد خوبی با این تیم داشت و به نظر می‌رسد این روند را در فصل جاری هم تداوم بخشیده است.

در حالی رقابتهای لیگ برتر به هفته پنجم رسیده که نکونام که خود سابقه حضور در تیم استقلال را دارد و بسیاری او را یکی از ذخایر مربیگری این تیم در آینده می‌دانند، در همین چهار هفته اول با سه تیمی بازی کرد که سرمربی آنها استقلالی بوده و دو تن از آنها پیشکسوتان بزرگ این باشگاه هستند.

نکونام که لیگ را با ذوب آهن آغاز کرد، در همان هفته دوم و خیلی زود به استقلال رسید و تقابلی با محمود فکری داشت که در پایان این نکونام و شاگردانش بودند که از این میدان پیروز خارج شدند.

نکونام بعد از عبور از ایستگاه فکری، به ایستگاه قلعه نویی رسید و اینبار در قلعه سیرجان متوقف شد و تن به تساوی یک - یک داد. کاپیتان اسبق تیم ملی در هفته چهارم هم مقابل شاگردان رسول خطیبی قرار گرفت که حتی این بازیکن هم سابقه حضور در استقلال را دارد و می‌توان او را هم یک مربی استقلالی دانست.

در حالی که تازه به هفته پنجم رسیدیم، سرمربی جوان فولاد باید امروز با تیمش به مصاف تراکتور برود که روی نیمکت علیرضا منصوریان را دارد. این چهارمین تقابل نکونام با مربیان استقلالی در همین ۵ هفته اول و سومین تقابلش با مربیانی است که اسطوره باشگاه استقلال بودند.

نکونام در اولین تقابل با یک پیشکسوت استقلالی مقابل محمود فکری پیروز شد و در دومین تقابلش مقابل تیم امیر قلعه نویی متوقف شد. حال باید دید جدال تیم نکونام و علیرضا منصوریان امروز با چه نتیجه‌ای به پایان می‌رسد.

این دیدار از ساعت ۱۵ امروز و در ورزشگاه یادگار برگزار می شود.