ساماندهی گروه های جهادی اولویت ۲ سال گذشته سازمان تبلیغات در قم

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا عزت زمانی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تقدیر و تشکر از تمامی مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، عمده فعالیت‌های خود در سازمان تبلیغات اسلامی قم را در راستای ایجاد اخوت، برادری و همدلی و فعال کردن ظرفیت‌های حوزه تبلیغ و ایجاد جبهه مشترک در بین فعالان حوزوی و جهادی و ظرفیت‌های سازمان دانست و گفت: اوج این حضور و ظرفیت در ایام کرونا بود و فرصتی پیش آمد تا توانایی‌های خود را محک بزنیم.

وی با اشاره به حرکت مردم در مقابل آمریکا و استکبار جهانی مردم قم را به برکت علما و حوزه علمیه پایه گذار تمدن نوین اسلامی دانست و وظیفه خود را خدمت در لباس حوزه و انجام وظیفه سربازی و تبلیغ دینی برشمرد.

گفتنی است با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور و جمعی از مدیران استان قم، حجت الاسلام شعبان زاده به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم معرفی و از زحمات دوساله حجت الاسلام عزت زمانی تقدیر و تشکر شد.