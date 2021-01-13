به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی معاون سرویس‌های شهروندی سازمان در برنامه‌ای که به صورت زنده از پلتفرم‌های نمایشگاه و شبکه تلویزیونی ایران کالا پخش می‌شد، سامانه یکپارچه پرداخت شهری یا شهرپی را زیرساختی جامع و یکپارچه توصیف کرد و گفت: شهرپی امکانی است که ارائه‌دهندگان سرویس‌های پرداختی می‌توانند با دریافت API آن از شهرداری تهران، پرداخت آنلاین را برای شهروندان تسهیل کنند.

وی ادامه داد: ابزاری که در حال حاضر استفاده می‌کنیم، بارکد دو بعدی است و اولین خدمتی که به این شیوه ارائه می‌شود، پرداخت کرایه تاکسی‌های سطح شهر تهران هستند. این سامانه با همکاری سازمان تاکسیرانی در پایانه‌های خطوط تاکسی شهر تهران توسعه پیدا کرد و هم‌اکنون بیش از هفت‌هزار تاکسی به این سامانه مجهز شده‌اند.

شریفی در خصوص اپلیکیشن‌هایی که به این سامانه متصل شده‌اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ آپ از این سامانه استفاده می‌کنند. در واقع اکثر اپ‌های بزرگ سطح کشور به این سامانه مجهز شده‌اند و شهروندان با هر کدام از این اپلیکیشن‌ها می‌توانند پرداخت تاکسی را انجام دهند.

معاون سرویس‌های شهروندی سازمان فاوا در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: این سامانه به‌زودی در میادین میوه و تره‌بار هم راه‌اندازی خواهد شد و شهروندان می‌توانند پرداخت در میادین را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. این پروژه در میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد به صورت پایلوت انجام شده و موفقیت‌آمیز بوده است و به مرور توسعه می‌یابد و در سایر کسب و کارها نیز استفاده خواهد شد.

گفتنی است سازمان فاوای شهرداری تهران با حضور در این رویداد دو روزه به ارائه دستاوردهای خود می‌پردازد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، مشاهده پخش زنده رویدادها و نقشه غرفه به نشانی itefaba.com مراجعه نمایید.