علی صدیقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات اطفای حریق در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع «لهون» خبر داد و اظهار کرد: این آتش‌سوزی پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر محیط‌بانان، نیروهای مردمی و اعضای انجمن‌های زیست‌محیطی مهار شد.

وی افزود: اعضای انجمن‌های زیست‌محیطی ژیوای پاوه و ویر نودشه در کنار محیط‌بانان و نیروهای مردمی در عملیات اطفای حریق حضور داشتند و برای کنترل و خاموش کردن آتش تلاش کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با اشاره به دشواری‌های عملیات گفت: صعب‌العبور بودن مسیر و شیب‌های تند ارتفاعات، دسترسی نیروها به کانون‌های حریق را با مشکل مواجه کرده بود.

صدیقی‌پور ادامه داد: سقوط گدازه‌های آتش از مناطق مرتفع نیز شرایط عملیات را دشوارتر کرده و موجب کند شدن روند دسترسی و مهار حریق شده بود.

وی با قدردانی از مشارکت نیروهای حاضر در عملیات تصریح کرد: همکاری محیط‌بانان، تشکل‌های زیست‌محیطی و نیروهای مردمی در کنترل و مهار آتش نقش مؤثری داشت و عملیات پس از حدود ۱۰ ساعت به پایان رسید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاوه خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اطفا نیز محیط‌بانان برای ساعت‌ها در منطقه باقی ماندند و عرصه را به‌صورت مستمر پایش کردند تا در صورت شعله‌ور شدن دوباره آتش، عملیات اطفا بلافاصله انجام شود.

صدیقی‌پور در پایان از مسئولان شهرستان، محیط‌بانان، اعضای انجمن‌های زیست‌محیطی ژیوای پاوه و ویر نودشه و نیروهای مردمی که در عملیات مهار حریق مشارکت داشتند، قدردانی کرد.