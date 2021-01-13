واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عوارضی نداشت

دکتر علیرضا بیگلری به خبرنگار مهر گفت: فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا که به صورت مشترک با کوبا در حال تولید است و تاکنون هیچ عارضه‌ای نداشته است.

وی با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن مشترک به صورت همزمان در دو کشور شروع خواهد شد، گفت: انستیتو پاستور ایران در سال گذشته با کشور کوبا، همکاری برای ساخت واکسن «ذات الریه کودکان» را آغاز کرد.

بیگلری عنوان کرد: واکسن کرونایی که با همکاری کوبا از ۵-۶ ماه گذشته آغاز شده و در مرحله کارآزمایی بالینی بوده منطبق بر «واکسن ذات‌الریه کودکان» است.

رئیس انستیتو پاستور ایران افزود: این واکسن، بسیار ایمن بوده و تاکنون هیچ عوارضی نداشته است.