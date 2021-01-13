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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۱۱

رئیس انستیتو پاستورایران:

واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عوارضی نداشت

واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا عوارضی نداشت

رئیس انستیتوپاستور ایران بابیان اینکه تولید واکسن مشترک ایران-کوبا مبتنی بر واکسن ذات الریه کودکان است، گفت: تاکنون در فاز اول و دوم این واکسن عوارضی نداشته است.

دکتر علیرضا بیگلری به خبرنگار مهر گفت: فاز اول و دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا که به صورت مشترک با کوبا در حال تولید است و تاکنون هیچ عارضه‌ای نداشته است.

وی با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن مشترک به صورت همزمان در دو کشور شروع خواهد شد، گفت: انستیتو پاستور ایران در سال گذشته با کشور کوبا، همکاری برای ساخت واکسن «ذات الریه کودکان» را آغاز کرد.

بیگلری عنوان کرد: واکسن کرونایی که با همکاری کوبا از ۵-۶ ماه گذشته آغاز شده و در مرحله کارآزمایی بالینی بوده منطبق بر «واکسن ذات‌الریه کودکان» است.

رئیس انستیتو پاستور ایران افزود: این واکسن، بسیار ایمن بوده و تاکنون هیچ عوارضی نداشته است.

کد مطلب 5121405

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      0 13
      پاسخ
      چرا تصاويري كه از واكسن كويد١٩ ايراني كه برچسب فارسي دارد هنگام بزرگنمايي تار و اصلا ديده نمي شود اين را من در بقيه خبرگزاري ها نيز ديدم! ولي تصوير انگليسي نويسِ واكسن بسيار با كيفيت است! خواهش مي كنم با افتخار عكس واكسن ايراني را بگيريد و به نمايش بگذاريد حتي اگر موفق نشويم...

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