دانشجویان قربانی تصمیمات لحظه ای مسئولان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد در نیمسال اول ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ از ۲۷ دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار شود اما روز گذشته برخی در شبکه‌های اجتماعی خبر از حضوری برگزار شدن این آزمون دادند. از همان صبح تعدادی از دانشجویان دکتری در تماس با خبرگزاری مهر، در پی تأیید و یا رد این خبر بودند و از بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه آزاد گلایه کردند.

خبرنگار مهر برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت برگزاری این آزمون در بخش‌های کتبی و شفاهی، در تماس‌های مکرر با معاونان این دانشگاه خواستار توضیح شد که متأسفانه علی رغم پیگیری‌های مکرر به پاسخ روشنی دست نیافت و نهایتاً عصر روز گذشته شیوه نامه آن بر روی خروجی سایت سازمان مرکزی دانشگاه قرار گرفت.

بر اساس شیوه نامه جدید این دانشگاه، برگزاری بخش کتبی آزمون جامع در تمامی رشته‌ها، بر اساس رنگ بندی کرونایی شهرها (قرمز، نارنجی، زرد و آبی) و منطقه‌ای تعیین خواهد شد و در شهرهای با رنگ زرد و آبی به صورت حضوری برگزار می‌شود. در مناطق قرمز و نارنجی، ارزیابی کتبی در تمام رشته‌ها می‌تواند به صورت غیرحضوری (با استفاده از سامانه اعلام شده از سوی مرکز فناوری دانشگاه) برگزار شود. همچنین بخش شفاهی این آزمون نیز به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «دان» یا دیگر سامانه‌های آموزشی واحدهای دانشگاهی خواهد شد و البته تاکید شده که در این خصوص ذخیره فایل بخش شفاهی ارزیابی جامع ضروری است.

بر اساس آخرین داده‌های وزارت بهداشت در ۲۹ دی ماه، ۱۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۳ شهر در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند و این یعنی آزمون کتبی در ۳۳ شهر به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. حال در چنین شرایطی نحوه مدیریت برگزاری آزمون حضوری در شهرهای زرد و آبی و آن هم در شرایطی که مکرراً وزارت بهداشت هشدار بازگشت به وضعیت قرمز و پیک جدید را می‌دهد، بر نگرانی‌ها می‌افزاید!

براساس بندهای دیگر این بخشنامه، دانشجویانی که با توجه به وضعیت شهر محل تحصیل آنها ملزم به شرکت در آزمون جامع به صورت حضوری هستند، می‌توانند نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل سکونت خود را به عنوان محل برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع انتخاب کرده و مراتب را به واحد دانشگاهی مبدأ اعلام کنند. دانشگاه آزاد واحدهای مقصد را ملزم کرده تا علاوه بر تنظیم صورت جلسه و تهیه رونوشت از پاسخنامه‌ها، در اسرع وقت اصل پاسخنامه‌ها را به واحدهای دانشگاهی مبدأ ارسال کنند.

با اینهمه بلافاصله پس از اعلام شدن شیوه نامه جدید آزمون جامع دکتری، برخی از دانشجویان دکتری در تماس با مهر نسبت به تغییر ناگهانی مصوبه قبلی اعتراض کردند و تصمیم مسئولان دانشگاه آزاد را یک تصمیم لحظه‌ای و نوعی آشفتگی در مدیریت آموزشی خواندند و آن را موجب آثار روانی و استرس مضاعف برای خود دانستند.

به عنوان مثال واحد علوم و تحقیقات اعلام کرده بخش آزمون کتبی دکتری، ۷ و ۸ بهمن ماه و آزمون شفاهی ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بهمن برگزار خواهد شد این در حالی است که برخی دانشجویان عنوان می‌کنند طبق برنامه قبلی اعلام شده، در خارج از کشور حضور دارند و دغدغه اینکه بتوانند خود را تا این تاریخ به ایران برسانند، آن‌ها را نگران کرده است. برخی دانشجویان نیز نسبت به آشفتگی مشهود در این واحد دانشگاهی اعتراض دارند و خود را قربانی این تصمیمات می‌دانند. این دانشجویان اعلام می‌کنند بدین وسیله اختلالی در عملکرد شغلی شأن بوجود آمده چراکه مرخصی‌های پی در پی و این تغییرات لحظه‌ای آثار روانی و استرس مضاعفی را به دانشجویان وارد کرده است. آشفتگی مشهود و غیر قابل اغماض دانشگاه علوم تحقیقات در تمام مراحل موجب خسارت‌های جبران ناپذیری به دانشجویان مقطع دکتری شده است که متأسفانه هیچ کدام از مسئولان دانشگاه پاسخگوی آسیب‌های روزافزون این دانشگاه نیستند.