خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته می‌شود و در این روزهای سرد سال نقش مهمی در تأمین گرمای محافل در نقاط مختلف کشور دارد.

بخش عمده کار تولید انرژی در این صنعت را کارگران زحمتکش فازهای پارس جنوبی انجام می‌دهند؛ کارگرانی که در گرم‌ترین روزهای سال برای پایداری تولید تلاش می‌کنند و در این روزها حاصل دسترنج آنها را در خانه‌ها مصرف می‌کنیم.

می‌طلبد که نگاهی ویژه به مطالبات و نیازهای این کارگران صورت گیرد و همه مدیران منطقه پارس جنوبی همت کنند تا حقی از این کارگران به عنوان چرخ محرک توسعه ضایع نشود.

این روزها برخی از کارگران پارس جنوبی از جمله کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به وضعیت حقوقی خود معترض هستند و انتظار دارند مسئولان یاری‌گر آنها باشند.

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها

یکی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید ما اعمال شده است که نسبت به قرارداد قبل کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: آیتم‌های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات متأثر از این مورد است و تأثیر زیادی را در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.

این کارگر فعال در فاز ۱۹ پارس جنوبی بیان کرد: نکته مهمی که در این قرارداد لحاظ شده است، سوابق کاری مرتبط پرسنل است. آیتم جدیدی با عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی اضافه شده که کاملاً در قرارداد نامفهوم است.

وی با بیان اینکه حق جذب طور کلی از حکم با قرارداد جدید حذف شده است افزود: در قرارداد قید شده است که ساعت کاری در یک هفته ۴۴ ساعت است که کارکرد ۱۲ ساعته روزانه در طول یک ماه منافات دارد.

وی ادامه داد: حق کمپ برای پرسنل شاغل که از مزایای کمپ و پروازی استفاده ندارند پرداخت نمی‌شود و ماهیت کلی قرارداد جدید و حتی قرارداد قبلی طبق ضوابط اداری کار و اشتغال منطقه ویژه نیست.

نارضایتی کارگران فاز ۱۹

یکی دیگر از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر حقوق کارگران به خوبی پرداخت نمی‌شود و مشکلات زیادی در این زمینه داریم.

وی با اعتراض به کاهش شدید حقوق کارگران در پارس جنوبی اضافه کرد: متأسفانه با این حقوق نمی‌توانیم زندگی خود را بچرخانیم و زندگی ما نسبت به قبل خیلی سخت‌تر خواهد شد.

این کارگر خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان استان بوشهر و نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند و حق ما را بگیرند.

زندگی کارگران سخت‌تر شد

یکی دیگر از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران فاز ۱۹ اجحافی بزرگ در حق این کارگران است و انتظار داریم نسبت به رفع این تبعیض بزرگ اقدام شود.

وی با اشاره به ما با همان حجم کاری قبل با کاهش حقوق روبرو شدیم و انتظار ما افزایش حقوق پرداختی است ولی متأسفانه شاهد کاهش آن هستیم که زندگی را برای ما سخت‌تر می‌کند.

اجحاف در حق کارکنان و خانواده‌های آنان

تعدادی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در نامه‌ای به خبرگزاری مهر خواستار برطرف شدن مشکلات و معضلات کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه دهم پارس جنوبی (فاز ۱۹) شدند.

در این نامه آمده است: شرکت مپنا در سال ۹۸ برنده مناقصه تعمیر و نگهداشت پالایشگاه دهم شد و پس از مذاکره با کارکنان متعهد به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی (مدیریت و بهره برداری پتر و پارس) به انضمام خدمات رفاهی و ایاب و ذهاب شد.

این نامه می‌افزاید: مدیر پروژه وقت شرکت مپنا به صورت شفاهی متعهد به پرداخت خدمات رفاهی و ایاب و ذهاب از قبیل کمک هزینه اجاره مسکن، بن کارت و … شد. فایل صوتی صحبت‌های ایشان موجود می‌باشد و طبق قوانین کار به عنوان قرارداد شفاهی یا ضمنی معتبر و قابل استناد است. متأسفانه شرکت مپنا تمام خدمات رفاهی را حذف کرد و با ایجاد روند نزولی در طول یک سال گذشته موجبات نارضایتی و اعتراضات را بوجود آورد.

کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی اضافه کردند: با برنده شدن مپنا در مناقصه جدید، این شرکت به تبعیت از کار فرما (شرکت گاز پارس جنوبی) و اجرای طرح همسان سازی حقوق و دستمزد ابلاغی منطقه ویژه در شرایط بد اقتصادی که کمر تمام کارکنان را خم کرده قدمی مأیوس کننده برداشت و حقوق و خدمات را به شدت کاهش داد.

این کارگران، جدول حقوقی ابلاغ شده توسط منطقه ویژه را اجحاف در حق کارکنان و خانواده‌های آنان دانسته و اعلام کردند: چرا در شرایطی که شرح وظایف کارکنان در هر دو پیمان یکسان است، در پیمان جدید بدون هیچ پیش زمینه‌ای حقوق‌ها را کاهش می‌دهند و خدمات و ایاب و ذهاب را حذف می‌کنند تا هزینه بیشتری به کارکنان تحمیل کنند.

تلاش خبرنگار مهر برای گرفتن پاسخ از مدیران و مسئولان مربوطه نتیجه‌بخش نبود و پاسخی دریافت نشد.

هدف از راه‌اندازی فاز ۱۹ پارس جنوبی تولید روزانه ۵۶.۶ میلیون متر مکعب گاز غنی، تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، تولید سالانه ۱.۰۵ میلیون تن گاز مایع (پروپان و بوتان)، تولید سالانه یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد بوده است.

تأسیسات دریایی این فاز شامل چهار سکوی دریایی جمعاً شامل ۲۱ حلقه چاه در فاصله ۱۱۰ کیلومتری ساحل کنگان، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) ۱۱۰ کیلومتر، دو خط لوله ۴ اینچ دریایی جهت انتقال محلول منو اتیلن گلایکول به طول تقریبی (هر خط) ۱۱۰ کیلومتر، یک خط لوله ۳۶ اینچ دریایی ترمینال میعانات گازی به طول تقریبی شش کیلومتر و دو خط لوله ۱۸ اینچ دریایی کلد (اینکونل ۶۲۵) بین سکوهای اقماری و اصلی به طول کلی تقریبی ۱۵ کیلومتر است.

تأسیسات ساحلی این فاز نیز شامل واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، تثبیت میعانات گازی، چهار ردیف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هر کدام به ظرفیت پالایش ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، واحد فشرده سازی و تراکم گاز جهت صادرات، واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیا منواتیلن گلایکول، سرویس‌های جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویس‌های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره، سیستم تصفیه آب‌های صنعتی و فاضلاب و سیستم‌های مشعل جهت تخلیه اضطراری، سیستم سوخت گاز و دیزل پالایشگاه، سیستم آب آتشنشانی (مخزن و تلمبه‌ها و شبکه)، اطاق‌های کنترل، پست‌های برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر و غیره، چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات گازی، چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات گاز مایع است.

اجرای پروژه فاز ۱۹ به کنسرسیوم شرکت‌های پتروپارس، پتروپارس ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران واگذار شد و عملیات احداث این فاز از ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ آغاز شد.

این پروژه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی توسط رئیس جمهوری راه اندازی شد.