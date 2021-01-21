مدیریت مصرف بهینه انرژی در روزهای سخت زمستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن داراب زاده عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به یخبندان روزهای آینده بعد از بارش برف، اظهار کرد: مدیریت مصرف برق و گاز کمک فراوانی به خدمات رسانی در حوزه حامل‌های انرژی خواهد کرد.

داراب زاده به پیش بینی هواشناسی مبنی بر یخبندان در روزهای آینده اشاره کرد و افزود: به منظور بهره مندی همه هموطنان از انواع انرژی، انتظار می‌رود مشترکان در استفاده بهینه از حامل‌های انرژی، هوشمندانه عمل کنند تا مشکلی در خدمات دهی به هموطنان گرامی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در بارش برف که از شب گذشته در استان آغاز و در برخی نقاط استان از شدت بیشتری نیز برخوردار بود با تلاش کارکنان شرکت، گروه‌های عملیاتی و اجرایی و پیمانکاران پست‌ها و خطوط، هیچ گونه مشکلی برای مشترکین محترم ایجاد نکرد.

داراب زاده افزود: در برخی از نواحی کوچصفهان، آستانه و لاهیجان به دلیل ریزش یکباره برف از روی هادی‌ها و در هم تنیدگی آنها در مناطق بادخیز چند مورد قطعی کوتاه مدت به وجود آمد که با حضور به موقع عوامل اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شد.

وی اظهار کرد: همچنین پست میرزا کوچک در شهرک صنعتی رشت یک مرحله بی برق شد که در کمتر از ۱۵ دقیقه مجدداً برق دار شد و در حال حاضر هیچ مشکلی در بخش فوق توزیع و انتقال نداریم.

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان گفت: علی رغم قطع بارش برف، اکیپ‌های عملیاتی به صورت شبانه روزی اوضاع را پایش می‌کنند و پای کار هستند تا در صورت بروز هر گونه اتفاقی، در اسرع وقت آن را برطرف کرده تا مشکلی برای هم استانی‌های شریف و فهیم ایجاد نشود.