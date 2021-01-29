شهریه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا اظهار کرد: شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که مشمول به تحصیل در نیم سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ هستند به حساب بانکی این دانشجویان واریز شد.

وی افزود: این دانشجویان در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتقاعی، علمی کاربردی، دولتی شبانه، آموزشکده فنی و حرفه‌ای مجازی، پردیس بین الملل و یا در حوزه مشغول به تحصیلی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: این تعداد بیش از ۱۰ هزار دانشجو است که مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال در مجموع به عنوان شهریه کامل آنها به حسابشان واریز شد.

نیمی از این افراد، افراد دارای معلول و فرزندان سازمان بهزیستی هستند و نیمی دیگر زنان سرپرست خانواده و فرزندان آنها هستند

قبادی دانا خاطرنشان کرد: خصوصیتی که پرداخت این دوره دارد این است که به صورت الکترونیکی شهریه به کارت آنها پرداخت شده و با توجه به تشکیل سامانه پرداخت دانشجویان این امکان فراهم شد و باعث می‌شود شهریه این افراد سریع‌تر و دقیق‌تر به دستشان برسد و شأن و منزلت آنها هم بیش از پیش صیانت می‌شود

وی ادامه داد: خصوصیتی که این دوره دارد این است که شهریه دانشجویی برای فرزندان افراد دارای معلولیت شدید هم لحاظ شده و همچنین پرداخت شهریه فارغ از دهک‌های درآمدی خانواده دانشجویان و همچنین فارغ از شدت معلولیت شده است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: لازم به ذکر است که طبق ماده ۹ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ما موظف هستیم که شهریه دانشجویانی که دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید و پرداخت شهریه مابقی افرادی که دارای معلولیت هستند یعنی افرادی که دارای معلولیت خفیف هستند و افرادی که در دهک‌های ۸،۹ و ۱۰ درآمدی قرار دارند پس از تأمین اعتبار و به میزانی که در هر سال بودجه اقتضا می‌کند بخشی از شهریه‌ها می‌تواند قابل پرداخت باشد که در این دوره با تأمین اعتباری که انجام شد شهریه این افراد هم به طور کامل پرداخت شده است.

قبادی دانا تصریح کرد: آن دسته از دانشجویانی که اطلاعاتشان بر روی سامانه پرداخت دانشجویان بهزیستی کامل ثبت نشده بود نگران نباشند چراکه به مدت ۲ هفته دیگر این سامانه برای تکمیل مدارک و پرداخت شهریه باز می‌شود.

قبادی دانا گفت: همچنین افرادی که در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند و تحت پوشش بهزیستی هستند کمک هزینه تحصیلی به عنوان تشویق برای آنها نیز واریز خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که از روز شنبه به مدت دو هفته سامانه دانشجویان سازمان بهزیستی برای تصحیح و تکمیل اطلاعات افرادی که به دلیل عدم تکمیل کامل اطلاعات، شهریه ترم جاری بر روی کارت بانکی شأن شارژ نشده باز خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و با بیان اینکه در گذشته دانشجویانی که در دانشگاه‌های غیردولتی تحصیل می‌کردند به آنها به صورت دستی نامه داده می‌شد و مکاتبه صورت می‌گرفت تا ثبت نام انها صورت گیرد و سپس مبالغ شهریه به استان‌ها و از طریق استان‌ها به دانشگاه‌های مربوطه ارائه می‌شد، گفت: این باعث می‌شد که شفافیت کار و سرعت و دقت کار کم شود و مواردی وجود داشت که پول توسط سازمان بهزیستی به استان‌ها واریز می‌شد و بین راه به دلیل تأخیری که ایجاد می‌شد برای دانشجویان ما در دانشگاه‌ها مشکل پیش می‌آمد.

جهت ایجاد شفافیت بهتر و تسریع و افزایش دقت کار و صیانت از جایگاه اجتماعی و شأن دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، پرداخت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت. سامانه‌ای تشکیل شد و از این پس همه دانشجویانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و شرایط لازم را دارند، می‌توانند برای دریافت شهریه دانشگاه خود در سامانه دانشجویان سازمان بهزیستی ثبت‌نام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش می‌کنیم که برای ترم‌های آینده در ابتدای ترم مبالغ شهریه پرداخت شود برای دانشجویان بی بضاعتی که توان مالی هم ندارند بتوانند با دغدغه کمتری تحصیل خود را ادامه دهند. این فعالیت‌ها در راستای توانمندسازی جامعه هدف سازمان بهزیستی است و این افراد با ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها این امکان برایشان فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: در بخش دوم پرداخت‌ها که در دو هفته آینده انجام می‌شود، کمک هزینه تشویقی تحصیلی برای دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند نیز واریز خواهد شد.