به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت جدید واشنگتن مدعی آمادگی برای انتشار گزارش غیر محرمانه‌ای شد که شامل برآوردهای آمریکا از افرادی است که مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار و منتقد سعودی هستند.

به ادعای «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، دولت جو بایدن آمادگی ارائه این گزارش به کنگره را دارد؛ گزارشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، مانع از علنی شدن آن شد.

ساکی در این باره مدعی شد: این قانون است و ما از قانون پیروی می‌کنیم. همچنین انتظار داریم که عربستان سعودی سابقه حقوق بشری خود را بهبود دهد.

آنگونه که از روایت‌ها بر می‌آید؛ خاشقجی در اکتبر ۲۰۱۸ به طرز فجیعی در کنسولگری عربستان واقع در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید حال آنکه جسد وی هرگز پیدا نشد.

اطلاعات درز کرده از گزارش‌های محرمانه سیا حاکی از نقش مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی است.

به گزارش مهر، جو بایدن دموکرات از لحظه ورود به کاخ سفید در اول بهمن امسال، نشان داد که علاقه زیادی به بازی با کارت حقوق بشر دارد. در مورد عربستان سعودی، در سطح علنی او می‌تواند به این بهانه، افکار عمومی را فریب دهد حال آنکه در خفا، از حقوق بشر به عنوان اهرمی برای باج خواهی از ریاض استفاده خواهد کرد.