خطر موج چهارم کرونا در گلستان جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا اظهارکرد: براساس آمار ستاد ملی کرونا در بسیاری از شهرستان ها موج چهارم کرونا شروع شده و دلیل آن عادی انگاری و سهل انگاری مردم است.

وی افزود: این امر سبب افزایش تعداد شهرهای نارنجی شده و از ۱۸ شهر به ۳۶ شهرستان در کشور رسیده ایم که دو شهر در گلستان قرار دارد.

حق شناس بیان کرد: تعداد شهرهای زرد هم از ۱۳۰ به ۱۷۸ شهر رسیده است و تعداد شهرهای آبی هم کاهش یافته است.

استاندار گلستان گفت: استان همچنان در شیب نزولی موج سوم قرار داشته و قطعاً موج چهارم هم گلستان را درگیر خواهد کرد.

وی ادامه داد: روزهای سردی در کشور در پیش رو داریم لذا این سرمای هوا شرایط کرونا را تشدید خواهد کرد.

حق شناس با اشاره ورود واکسن کرونا به کشور، افزود: کادر درمان و افراد آسیب پذیر در اولویت بوده و واکسن به صورت رایگان تزریق می شود.

طبق گفته ورود خودروهای غیربومی به استان ممنوع بوده و ممنوعیت تردد شبانه هم در شهرهای زرد و نارنجی برقرار است.