توانمندی تولید زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل‌آبادی ظهر شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در مراسم تکریم فعالان بخش صنعت با اشاره به اینکه توانمندی تولید زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی است، اظهار داشت: حضور جوانان در بخش صنعت و تولید نقش مهمی در خودکفایی بسیاری از محصولات مورد نیاز در کشور دارد.

وی گفت: جامعه صنعتی ثابت کرد می‌توان تولید را افزایش داد و این امر نیز در گرو همراهی دستگاه‌ها و سازمان مرتبط است.

وی ادامه داد: فعالان بخش صنعت و صنعتگران رزمندگان جبهه اقتصادی هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اعمال تحریم‌ها مختلف و جنگ اقتصادی علیه کشور، گفت: صنعتگران با تلاش جهادی در این شرایط سخت جنگی توانستند کشور را از سخت‌ترین بحران‌ها نجات دهند.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه صنعتی در کشور شد و بسیاری از وابستگی‌ها به خارج از کشور کاهش یافت.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری در زمان انقلاب یک استان محورم بود که هم اکنون شاهد این هستیم که این استان به برکات انقلاب به افتخارات ارزشمندی در بخش تولید دست یافته است و هم اکنون بسیاری از کالاهای صنعتی در این استان تولید می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: آرامش در بازار مهمترین عامل موفقیت در بخش صنعت است و همراهی دستگاه با بخش تولید زمینه ساز شکوفایی این بخش است.