سازمان ملل فورا برای توقف جنگ در یمن وارد عمل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نمایندگان پارلمان یمن در صنعاء از رویکرد دولت جدید آمریکا مبنی بر توقف حمایت از جنگ در یمن استقبال کردند.

این نمایندگان از سازمان ملل خواستند تا برای پایان دادن به جنگ و محاصره یمن فورا وارد عمل شود.

آنها اعلام کردند که این تصمیم آمریکا، یک گام مثبت در سیاست‌های این کشور به شمار می رود.

نمایندگان یمنی ادامه دادند که آمریکا باید برای پایان دادن به مشکلات مردم یمن، این تصمیم را عملی کند.

آنها تاکید کردند که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ، محاصره و بازگشایی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یمن باید فورا اقدام کنند.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه مشاور امنیت ملی آمریکا از رویکرد جو بایدن رییس جمهوری این کشور برای توقف حمایت از جنگ یمن خبر داد.