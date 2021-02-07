انقلاب اسلامی زمینه ساز رفع محرومیت در بام ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های بسیار محروم کشور در دوران شاهنشاهی بود. این استان در تمام بخش‌ها محروم بود و مردم زندگی بسیار سختی را سپری می‌کردند.

بیکاری و درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی، نبود واحد صنعتی، نبود جاده دسترسی مناسب در بین روستاها و … از مهمترین کمبودها و مشکلات در آن دوران بود.

انقلاب اسلامی برکات بسیار زیادی برای استان چهارمحال و بختیاری در پی داشت و این استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت. این استان در بسیاری از بخش‌ها توانسته است به افتخارات ارزشمندی در سطح کشور دست یابد و فقر و محرومیت کاهش یافته است.

مردم در چهارمحال و بختیاری پیش از انقلاب با سختی و مشقت زندگی می‌کردند

یکی از بانوان سالمند چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم در این استان در دوران پیش از انقلاب با سختی و مشقت زندگی می‌کردند و از بسیاری از امکانات محروم بودند.

عشرت منافیان بیان کرد: در آن دوران اگر یکی از زنان شوهر خود را ازدست می‌داد و سرپرست خانوار می‌شد، هیچ گونه سازمان حمایت کننده‌ای او را حمایت نمی‌کرد و به سرعت جزو قشر ضعیف جامعه قرار می‌گرفت و عمر خود را به سختی می‌گذراند.

وی گفت: در حال حاضر اگر این اتفاق برای یکی از بانوان استان رخ دهد و همسرش را از دست بدهد و هیچ منبع درآمدی نداشته باشد، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرد و مشکلی در زندگی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون مردم توان خرید انواع مواد غذایی را دارند و این در حالی است در آن دوران این گونه نبود.

چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، توسعه زیر ساخت‌ها به برکت انقلاب اسلامی رشد کرده است و این پیشرفت همچنان ادامه دارد.

چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف صنعت، توسعه زیر ساخت‌ها، کشاورزی، فضای آموزشی و… به برکت انقلاب اسلامی از رشد قابل توجهی برخوردار شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت چهارمحال و بختیاری طی ۴۲ سال گذشته از انقلاب تاکنون، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف صنعت، توسعه زیر ساخت‌ها، کشاورزی، فضای آموزشی و… به برکت انقلاب اسلامی از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

مجید نظری با اشاره به توسعه فضای آموزشی در این استان، بیان کرد: فضای آموزشی در دوران پیش از انقلاب ۴۵ هزار متر مربع بود.

وی گفت: هم اکنون فضای آموزشی در این استان به ۳۰۰ هزار متر مربع رسیده است و هفت هزار کلاس درس وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: نرخ با سوادی در دوران پیش از انقلاب ۳۵ درصد بوده است که هم کنون به ۸۵.۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به توسعه زیر ساخت‌ها در این استان از جمله برق رسانی و گاز رسانی، بیان کرد: توسعه شبکه برق در روستاهای چهارمحال و بختیاری از مهمترین برکات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که هم اکنون ۹۹.۵ درصد از خانوارهای روستایی استان از نعمت برق بهره مند هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تمام شهرهای چهارمحال و بختیاری و ۹۱ درصد از خانوارهای روستایی به برکت انقلاب اسلامی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

بخش کشاورزی طی سال‌های بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و این استان در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله پرورش آبزیان، پرورش محصولات گلخانه‌ای، محصولات باغی و… توسعه یافت.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی در دوران پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی در سطح استان و کشور نداشته است.

عطا الله ابراهیمی بیان کرد: بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی توسعه یافت و هم اکنون این استان در بخش کشاورزی دارای رتبه‌های برتر تولید در سطح کشور است، ادامه داد: رتبه نخست در تولید بادام آبی در کشور، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی در کشور، رتبه هشتم تولید قارچ کشور و… از مهمترین افتخارات چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی است.

چهارمحال و بختیاری در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک استان بسیار محروم بود و از بسیاری از خدمات و شاخص‌های توسعه و رفاه محروم بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت‌های توسعه داده شده پس از انقلاب، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک استان بسیار محروم بود و از بسیاری از خدمات و شاخص‌های توسعه و رفاه محروم بود.

علی شهریار پور گفت: انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری شد و هم اکنون تمام شاخص‌ها در این استان توسعه یافته است.

وی با اشاره به توسعه راه‌ها در این استان، ادامه داد: جایگاه چهارمحال و بختیاری نسبت به تراکم کل راه‌ها در رتبه ۱۶ و در شاخص بزرگراه در رتبه ۱۱ قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه حوزه درمان در این استان، ادامه داد: چهارمحال و بختیاری در زمینه تعداد تخت‌های فعال بیمارستانی در رتبه ۱۵ کشور قرار دارد و در زمینه مراکز ارائه دهنده مراقبت‌های اولیه بهداشتی در رتبه شش کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه خانه‌های بهداشت روستایی در این استان، گفت: جایگاه چهارمحال و بختیاری در زمینه مراکز بهداشت روستایی در رتبه پنج و خانه‌های بهداشت فعال در رتبه ۱۷ است.

وی با اشاره به توسعه بخش صنعت چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: انقلاب اسلامی زمینه استقرار واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ را در این استان فراهم کرد.

وی ادامه داد: فعال شدن واحدهای تولیدی ورق فولاد، پتروشیمی، کاشی سازی، پارچه چادر مشکی، خوراک آبزیان، موکت نمدی، شیرخشک، آهن اسفنجی، قند و شکر، آب معدنی بسته‌بندی و سیمان و… از مهمترین افتخارات بخش صنعت در این استان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فعال شدن دانشگاه‌ها در استان و افزایش سرانه ورزشی از دیگر برکات انقلاب اسلامی در این استان به شمار می‌رود.

روند توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری همچنان ادامه دارد و با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا از جمله راه آهن شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر این استان در آینده خواهیم بود.