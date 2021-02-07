به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی امروز در مراسم تقدیر از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره خوارزمی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی که در محل وزارت علوم به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: توجه به نیروی انسانی کارآمد در جامعه به عنوان سرمایه اصلی هر کشور می‌تواند مسیر توسعه به ویژه مسیر توسعه دانش بنیان را تقویت کند.

وی با بیان اینکه تاکنون کشور ما گام‌های بلندی در مسیر تبدیل دانش به فناوری و در نهایت به ثروت و توسعه اقتصادی برداشته است، گفت: اما با نگاه به آینده، کارهای زیادی برای توسعه پایداری دانش بنیان و اقتصادی در پیش داریم که باید در بستر فناوری باشد.

وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی از مراکز توانمند در عرصه بین المللی و داخلی به شمار می‌روند، گفت: توجه بیشتر به این مراکز می‌تواند ما را در بهره برداری از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برخوردار کند.

غلامی افزود: مقام معظم رهبری به موضوع دانش و حمایت از مراکز علم و فناوری تأکیدات فراوانی دارند و شاید کم توجهی‌ها در رفع مسائل پیش رو باعث شده است که آن چیزی که باید اتفاق بیافتد تاکنون رخ نداده است.

به گفته وی، نگرانی‌هایی در شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که این باید از مسیر توجه به دانشگاه‌ها رفع شود.

کاهش نگرانی‌ها به واسطه فناوری

غلامی با بیان اینکه شرایط تحریم و شیوع اپیدمی کرونا پنجره‌ای به سمت دانش و فناوری گشود که این نگرانی‌ها را کمتر کرد، گفت: معتقد هستم که ما به عنوان دست اندرکاران اجرایی و خانواده علمی باید تلاش کنیم تا از سختی‌ها همچون گذشته به خوبی عبور کنیم.

وی تاکید داشت: باید آگاه باشیم که شاید این شرایط مجدداً تکرار شود و باید برای آینده این ظرفیت‌ها را تقویت و حفظ کنیم.

غلامی با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌هایی مانند خوارزمی، فرصتی برای معرفی نمونه‌های موفق در توسعه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: امیدوارم این مدل‌ها را در بخش‌های دیگر به گونه‌ای حمایت کنیم که سال به سال به جمعیت نمونه‌های موفق اضافه شود و شاهد اعتلای فعالیت‌های دانش بنیان باشیم.

وی اضافه کرد: تاکنون مراکز و نهادهایی ایجاد شده که از صاحبان ایده‌های فناورانه و جدید حمایت شود که مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری نمونه‌های این مراکز هستند.

وزیر علوم ادامه داد: زیست بومی که در اطراف دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور ایجاد شده است در کنار آن یک مجموعه‌ای از توانمندی‌ها را ایجاد کرده که باید این ظرفیت را حفظ و به سمت بالندگی هدایت شود.

وی با تاکید بر توجه به پیشکسوتان حوزه علم و فناوری گفت: ما از این مجموعه‌ها به عنوان افرادی که خط شکنی می‌کنند تا مسیر را هموار کنند همیشه یاد می‌کنیم.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: در دنیا معمول است که نخبگان را به سمت بحث‌های مدیریتی و مباحث فکری و علوم انسانی دعوت می‌کنند ولی در کشور ما به این موضوع کم توجهی می‌شود.