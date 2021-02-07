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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

در صحن مجلس صورت گرفت؛

تصویب موافقتنامه معاضدت پرونده‌های مدنی و جزایی بین ایران و روسیه

تصویب موافقتنامه معاضدت پرونده‌های مدنی و جزایی بین ایران و روسیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح موافقتنامه معاضدت پرونده های مدنی و جزایی بین ایران و روسیه را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی میان دو کشور موافقت کردند.

در این لایحه آمده است: سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره آن تاکید شد: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

کد مطلب 5141072
زهرا علیدادی

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