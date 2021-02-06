ترکیه از رأی دیوان لاهه درباره فلسطین استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که از رأی دیوان بینالمللی کیفری (دیوان لاهه) در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی فلسطین استقبال میکند.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: از تصمیم دیوان بینالمللی کیفری در لاهه برای صلاحیت رسیدگی قضایی به اراضی تحت اشغال اسرائیل از جمله قدس شرقی استقبال میکنیم.
در این بیانیه تاکید شده است که این رأی گام مهمی برای تضمین محاکمه اشغالگران صهیونیست در جنایتهای ارتکابی این رژیم در اراضی اشغالی فلسطین به شمار میرود.
این درحالیست که «بنیامین نتیانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش نتوانست خشم خود را از صدور رأی داددیوان گاه لاهه پنهان کند.
وی با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که رأی این دادگاه در مورد اراضی فلسطین، سیاسی است!
لازم به ذکر است که دادگاه کیفری بینالمللی شب گذشته به نفع رسیدگی به جرایم صورت گرفته در اراضی اشغالی فلسطین رأی داد.
رسانهها گزارش دادند که این اقدام زمینه را برای انجام تحقیقات احتمالی درباره این اراضی مهیا میکند.
تحلیلگران معتقدند که دادگاه لاهه با این رأی میتواند مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را تحت پیگرد قضایی قرار داده و یا حتی آنها را بازداشت کند.
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