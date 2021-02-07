  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۰۵

همزمان با سراسر کشور؛

تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی کردستان تجلیل شدند

تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی کردستان تجلیل شدند

سنندج- مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان کردستان همزمان با سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان روز یکشنبه در این مراسم اظهار کرد: امسال ۴۵ تولید کننده نمونه در بخش کشاورزی داریم که از چهار نفر از آنان به عنوان تولیدکنندگان نمونه کشوری تقدیر می‌شود.

فرید سپری افزود: استان کردستان در بخش‌های پرواربند نمونه گوساله، تولید کننده نمونه انگور دیم، تولید کننده نمونه جو دیم و تولید کننده نمونه کلزا عناوین ملی را کسب کرده است.

وی اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش بی بدیلی در تاب آوری در برابر تحریم‌ها و ارتقا رشد اقتصادی کشور دارد.

سپری اعلام کرد: سهم کشاورزی کردستان در تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد است که این میزان در کشور ۱۸.۶ درصد است.

وی افزود: مهم‌ترین هدف ما حفظ امنیت غذایی و استقلال در این امر مهم است و در این راستا حفظ منابع پایه از لحاظ خاک و حفظ منابع ژنتیکی در دستور کار است.

سپری خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین بذر گندم، نخود و جو به سمت خودکفایی پیش می‌رویم و از تولیدکنندگان برتر این سه محصول مهم هستیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ما در تولید گندم، حبوبات و در تولید نشاسته جایگاه دوم تا پنجم را در کشور داریم و در بخش باغبانی تولید سالانه کردستان به ۴۰۰ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: از سال ۹۲ ظرفیت مرغ گوشتی از ۱۱ میلیون قطعه در دوره به ۱۵ میلیون قطعه رسیده است و چهار درصد جوجه ریزی کشور در استان ما صورت می‌گیرد که اکنون خیلی از استان‌ها به مرغ کردستان نیازمندند.

سپری افزود: اراضی آبی ما ۴۶ درصد مجهز به سیستم‌های آبیاری تحت فشار هستند که در کشور مثال زدنی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در تثبیت اراضی غیر ملی مقام اول کشور را داریم و ظرفیت سدهای ما ۲.۹ میلیارد متر مربع است و ما می‌توانیم با این سطح از سدها انقلابی در شیلات ایجاد کنیم.

سپری تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۲۱۶ طرح را با اشتغال ۲۵۲ نفر و تثبیت شغل هزار و ۱۶۰ نفر افتتاح کردیم و امروز نیز از تولیدکنندگان نمونه تقدیر می‌شود.

استاندار کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه کردستان در عرصه کشاورزی انتظار داریم تعداد تولیدکنندگان نمونه کشوری از این استان بیشتر شود.

بهمن مرادنیا افزود: یک همبستگی در حوزه مدیریت استان برای بخش کشاورزی و همفکری و وحدت خوبی میان مسئولین وجود دارد و همین امر نوید بخش توسعه روز افزون این بخش است.

استاندار خاطرنشان کرد: سه طرح محوری را در بخش کشاورزی مدنظر قرار داده‌ایم که باید سهم استان ما در پرواربندی صنعتی و دام صنعتی افزایش یابد و ظرفیت‌های موجود در استان برای توسعه صنعت آبزیان به کار گرفته شود.

کد مطلب 5141638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها