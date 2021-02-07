تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان روز یکشنبه در این مراسم اظهار کرد: امسال ۴۵ تولید کننده نمونه در بخش کشاورزی داریم که از چهار نفر از آنان به عنوان تولیدکنندگان نمونه کشوری تقدیر می‌شود.

فرید سپری افزود: استان کردستان در بخش‌های پرواربند نمونه گوساله، تولید کننده نمونه انگور دیم، تولید کننده نمونه جو دیم و تولید کننده نمونه کلزا عناوین ملی را کسب کرده است.

وی اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش بی بدیلی در تاب آوری در برابر تحریم‌ها و ارتقا رشد اقتصادی کشور دارد.

سپری اعلام کرد: سهم کشاورزی کردستان در تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد است که این میزان در کشور ۱۸.۶ درصد است.

وی افزود: مهم‌ترین هدف ما حفظ امنیت غذایی و استقلال در این امر مهم است و در این راستا حفظ منابع پایه از لحاظ خاک و حفظ منابع ژنتیکی در دستور کار است.

سپری خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین بذر گندم، نخود و جو به سمت خودکفایی پیش می‌رویم و از تولیدکنندگان برتر این سه محصول مهم هستیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ما در تولید گندم، حبوبات و در تولید نشاسته جایگاه دوم تا پنجم را در کشور داریم و در بخش باغبانی تولید سالانه کردستان به ۴۰۰ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: از سال ۹۲ ظرفیت مرغ گوشتی از ۱۱ میلیون قطعه در دوره به ۱۵ میلیون قطعه رسیده است و چهار درصد جوجه ریزی کشور در استان ما صورت می‌گیرد که اکنون خیلی از استان‌ها به مرغ کردستان نیازمندند.

سپری افزود: اراضی آبی ما ۴۶ درصد مجهز به سیستم‌های آبیاری تحت فشار هستند که در کشور مثال زدنی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در تثبیت اراضی غیر ملی مقام اول کشور را داریم و ظرفیت سدهای ما ۲.۹ میلیارد متر مربع است و ما می‌توانیم با این سطح از سدها انقلابی در شیلات ایجاد کنیم.

سپری تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۲۱۶ طرح را با اشتغال ۲۵۲ نفر و تثبیت شغل هزار و ۱۶۰ نفر افتتاح کردیم و امروز نیز از تولیدکنندگان نمونه تقدیر می‌شود.

استاندار کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه کردستان در عرصه کشاورزی انتظار داریم تعداد تولیدکنندگان نمونه کشوری از این استان بیشتر شود.

بهمن مرادنیا افزود: یک همبستگی در حوزه مدیریت استان برای بخش کشاورزی و همفکری و وحدت خوبی میان مسئولین وجود دارد و همین امر نوید بخش توسعه روز افزون این بخش است.

استاندار خاطرنشان کرد: سه طرح محوری را در بخش کشاورزی مدنظر قرار داده‌ایم که باید سهم استان ما در پرواربندی صنعتی و دام صنعتی افزایش یابد و ظرفیت‌های موجود در استان برای توسعه صنعت آبزیان به کار گرفته شود.