طارمی امید اول پورتو در نیمه نهایی جام حذفی پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو پرتغال برنامه‌های فشرده‌ای دارد و فشار بازی‌های متوالی این تیم در لیگ برتر و جام حذفی بیشتر و بیشتر می‌شود. پورتو که یکشنبه شب در لیگ پرتغال به مصاف براگا رفته بود، قرار است امشب (ساعت ۲۳:۴۵ به وقت تهران) هم با این تیم در جام حذفی روبرو شود.

تیم فوتبال پورتو در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر تیم ژیل ویسنته را شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. بر خلاف مرحله یک چهارم، دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی رفت و برگشت است و بازی رفت به میزبانی براگا برگزار می‌شود.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو یکی از نفرات کلیدی این تیم بوده و موفق شده است در چهار بازی نخست در جام حذفی، چهار گل به ثمر برساند از جمله در مسابقه با ژیل ویسنته.

این مهاجم ایرانی حالا به امید اول گلزنی پورتو تبدیل شده است و انتظارها بعد از درخشش او با پیراهن این تیم بالا و بالاتر می‌رود. طارمی در حال حاضر ۱۲ گل برای پورتو به ثمر رسانده (۸ گل در لیگ و ۴ گل در جام حذفی) است و اگر به همین روند ادامه بدهد، یکی از مدعیان کسب عنوان آقای گلی پرتغال خواهد بود.

شاید به همین دلیل باشد که سایت باشگاه پورتو آخرین خبر مربوط به آماده سازی این تیم قبل از بازی با براگا را با تصویری از مهدی طارمی کار کرده است.

طارمی در بازی یکشنبه پورتو در لیگ با براگا دومین گل تیمش را به ثمر رساند. پورتو در آن بازی در آستانه کسب یک پیروزی ارزشمند قرار داشت اما دریافت دو گل در دقایق پایانی باعث شد برد این تیم به یک تساوی تلخ تبدیل و اختلاف پورتو با تیم اسپورتینگِ صدرنشین بیشتر شود.

سرمربی تیم براگا، «کارلوس کارواخال» است؛ فردی که فصل گذشته در تیم ریوآوه سرمربی طارمی بود و به خوبی توانایی‌های مهاجم تیم ملی ایران را می‌شناسد. با این حال برنامه‌های کارواخال در دو رویارویی براگا با پورتو ناکام مانده است. طارمی در بازی رفت لیگ توانست برای پورتو مقابل براگا یک پنالتی بگیرد و در بازی برگشت (یکشنبه گذشته) یک گل به ثمر رساند.

در بازی گذشته تیم پورتو با براگا، «ژسوس کرونا» بازیکن و «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو را دریافت کارت قرمز اخراج شدند و محرومیت آنها در همین مسابقه اعمال می‌شود. به این ترتیب پورتو در غیاب سرمربی خود کار سختی در دیدار رفت دارد. بازی برگشت دو تیم روز ۱۳ اسفند به میزبانی پورتو برگزار خواهد شد.

طبق اعلام رسانه‌های پرتغال، طارمی نهمین بازیکن تاریخ پورتو است که در چهار بازی متوالی در جام حذفی موفق شده است چهار بار گلزنی کند. این اتفاق آخرین بار در فصل ۲۰۰۰/‏۱۹۹۹ و توسط «ماریو ژاردل» برزیلی رقم خورده بود و در صورت گلزنی طارمی در بازی امروز یا بازی برگشت، این مهاجم ایرانی در پورتو تاریخ ساز می‌شود.