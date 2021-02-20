رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران که پیش از این اعلام کرده بود کمک هزینه گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر تا پایان بهمن سال ۹۹ تسویه می‌شود، درباره وضعیت پرداخت مطالبات تئاتر فجر سی و نهم به خبرنگار مهر گفت: طبق وعده‌ای که داده بودیم کلیه کمک هزینه گروه‌های تئاتری حاضر در جشنواره تئاتر فجر پرداخت و همچنین مبالغ در نظر گرفته شده برای هیأت‌های انتخاب و داوری جشنواره سی و نهم نیز تسویه شد.

وی درباره وضعیت کمک هزینه‌های گروه‌های شرکت‌کننده در هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران-مبارک نیز یادآور شد: به دلیل برگزاری اینترنتی جشنواره هجدهم، آثار جشنواره تئاتر عروسکی باید تولید می‌شدند و ما در این خصوص قسط اول کمک هزینه گروه‌ها را پرداخت کردیم. همچنین برای ضبط با کیفیت آثار جشنواره نیز حمایت‌هایی را انجام می‌دهیم تا این آثار به خوبی ضبط شده و در وی‌اودی‌ها پخش شوند.

بصیرت تأکید کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا تعهداتمان نسبت به جشنواره سی و نهم تئاتر فجر و جشنواره هجدهم تئاتر عروسکی را تا پایان سال ۹۹ تسویه کنیم و بدهی نداشته باشیم. اگر یک درصد این اتفاق رخ ندهد، تسویه مطالبات در فروردین ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران با اشاره به اینکه بودجه هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران-مبارک ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا مجموع هزینه‌های برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر نیز زیر ۶ میلیارد تومان بسته شود.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: به دلیل شرایط اقتصادی و کرونایی موجود در جامعه و بالا رفتن هزینه‌های مالی در مقایسه با سال‌های قبل، برخی هزینه‌های جشنواره سی و نهم تئاتر فجر نظیر هزینه‌های چاپ و اسکان نسبت به قبل بسیار بالا رفته و حتی چندین برابر شده‌اند. ولی ما سعی می‌کنیم مجموع هزینه‌های جشنواره بالای ۶ میلیارد تومان نرود.