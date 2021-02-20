به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر آماره، نمایشنامه های «قند خون» و «کمیته نان» نوشته لیلی عاج، روز یکشنبه سوم اسفند با حضور جمعی از علاقه‌مندان تئاتر و ادبیات نمایشی با همکاری مجموعه تئاتر شهر و به همت نشر آماره رونمایی می‌شوند.

در این مراسم شهرام زرگر، احسان زیورعالم، الهام شعبانی، سینا ییلاق بیگی و هومن بنائی به معرفی کتاب های «قند خون» و «کمیته نان» خواهند پرداخت. نمایشنامه های «قند خون» و «کمیته نان» با نگاهی به سبک زندگی طبقه کارگر و نمایش درد و رنج زندگی کارگری و فقر مالی با تمرکز بر مسائل اقتصادی زندگی کارگران تلنگری بر زندگی سرمایه داری است. این آثار نمایشنامه هایی با دغدغه های واقعی طبقه‌ای از جامعه که حرف های زیادی برای گفتن دارند، هستند.

مراسم رونمایی و جشن امضا این کتاب ها روز یکشنبه سوم اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مجموعه تئاتر شهر واقع در چهار راه ولیعصر، پارک دانشجو، تئاتر شهر، سالن مشاهیر و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود و شرکت برای عموم آزاد است.