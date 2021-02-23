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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

رئیس اداره اوقاف رشت:

۳ هزار بسته معیشتی در میان آسیب دیدگان کرونایی در رشت توزیع شد

۳ هزار بسته معیشتی در میان آسیب دیدگان کرونایی در رشت توزیع شد

رشت- رئیس اداره اوقاف رشت گفت: سه هزار بسته معیشتی در قالب اجرای هفتمین مرحله کمک مومنانه در میان آسیب دیدگان ناشی از کرونا از محل نیات واقفان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حامد میرحسینی ظهر سه شنبه در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه ولادت امام علی (ع) هفتمین مرحله نهضت کمک مومنانه شامل توزیع ۷۰۰ بسته معیشتی در آستان امامزاده قاسم چولاب کوچصفهان برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف رشت افزود: هر بسته معیشتی شامل برنج، حبوبات، مواد شوینده و اقلام بهداشتی، خرما، شیر، ماکارونی، قند و شکر به ارزش ۳۵۰ هزار است.

وی گفت: برای تهیه این بسته‌های معیشتی ۲۵۰ میلیون تومان از محل عوائد موقوفات رشت هزینه شده است.

میرحسینی یادآور شد: هفتمین مرحله نهضت کمک مومنانه از عوائد موقوفات قوام الاسلام معروف به صدری، حاج رضا مجتهد خمیرانی، رحمت سمیعی و موقوفه پستک تهیه شده است.

وی ادامه داد: این بسته‌های معیشتی بین نیازمندان کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار و لشت نشا توزیع می‌شود.

رئیس اداره اوقاف رشت اظهار کرد: از ابتدای مقابله با کرونا تاکنون سه هزار بسته کمک معیشتی به مبلغ یک میلیارد تومان از عوائد موقوفات رشت و به همت مراکز افق بقاع متبرکه توزیع شده است.

کد مطلب 5154594

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