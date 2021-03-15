به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان امروز دوشنبه سخنانی را در خصوص مسأله تشکیل کابینه جدید این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، باسیل در این خصوص ضمن انتقاد از عدم تشکیل کابینه جدید لبنان توسط سعد الحریری، گفت: خواسته من از حریری این است که یا دولت جدید لبنان را تشکیل دهد و یا از پست خود کناره گیری کند.

رئیس جریان آزاد ملی لبنان در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه این کشور دیگر تحمل بن بست سیاسی را ندارد، تصریح کرد: کسی که نمی تواند دولت جدید لبنان را تشکیل دهد، باید از سِمَت خود کناره گیری نماید.

باسیل همچنین در بخش دیگری از سخنانش ضمن حمایت از سیاست چرخش به سمت شرق، گفت: این سیاست باعث بسته شدن درهای غرب به روی لبنان نمی شود. وی همچنین برخورداری لبنان از قدرت موشکی را به عنوان یک قدرت بازدارنده برای این کشور معرفی کرد.

پیش از این نیز روزنامه لبنانی الاخبار در مطلبی نوشته بود: میشل عون، رئیس جمهور لبنان اخیراً در جریان دیدارهایی که داشته است، سخنان صریحی را در خصوص علت اصلی اختلافات خود با سعد الحریری مطرح کرده است. او گفته است که در حسن نیت الحریری در تشکیل ائتلافات داخلی شک و تردید دارد.

روزنامه مذکور در مطلب خود همچنین عنوان کرده است: عون معتقد است که سعد الحریری تلاش می‌کند تا بر شرکای سیاسی داخلی خود بیفزاید و یک ائتلاف را تشکیل دهد و در عین حال برای جلب حمایت‌های بین المللی نیز تلاش می‌کند. رئیس جمهور لبنان گفته است که هدف اصلی حریری تسلط بر نهادها و مؤسسات مختلف است.

روزنامه الأخبار همچنین در این مطلب خود تأکید کرده است: به گفته رئیس جمهور لبنان، یکی از اهدافی که الحریری برای تحقق آن تلاش می‌کند، ممانعت از تحقیقات قضائی در خصوص فعالیت‌های مالی بانک مرکزی به ریاست «ریاض سلامه» است. در حال حاضر نام ریاض سلامه نیز در لیست ائتلافی که الحریری تلاش می‌کند آن را تشکیل دهد، حضور دارد.