آماده باش ۱۰۰ خودروی راهور سیستان وبلوچستان در ایام نوروز

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با تعطیلات عید نوروز، کارکنان پلیس راهور آمادگی صد درصدی خود را جهت روان سازی ترافیک در معابر شهری و محورهای مواصلاتی اعلام داشته و همانند سال‌های گذشته در تمامی نقاط حضور مستمر و مؤثر خواهند داشت.



رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان با تبریک سال نو به همشهریان افزود: تعداد ۱۰۰ دستگاه خودروی راهور از امروز تا ۲۵ فروردین در محورهای مواصلاتی استان حضور خواهند داشت.



وی با اشاره به تصمیم ستاد کرونا مبنی بر ماندن در خانه، افزود: از شهروندان در خواست می‌کنم به محدودیت‌هایی که در این خصوص اتخاذ می‌شود پایبند باشند و از رفتن به سفر خودداری کنند.



سرهنگ بهروزی زاده با اشاره به مهمترین دلایل تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز از جمله دلایل اصلی تصادفات جاده‌ای هستند.