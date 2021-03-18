سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با تعطیلات عید نوروز، کارکنان پلیس راهور آمادگی صد درصدی خود را جهت روان سازی ترافیک در معابر شهری و محورهای مواصلاتی اعلام داشته و همانند سالهای گذشته در تمامی نقاط حضور مستمر و مؤثر خواهند داشت.
رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان با تبریک سال نو به همشهریان افزود: تعداد ۱۰۰ دستگاه خودروی راهور از امروز تا ۲۵ فروردین در محورهای مواصلاتی استان حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به تصمیم ستاد کرونا مبنی بر ماندن در خانه، افزود: از شهروندان در خواست میکنم به محدودیتهایی که در این خصوص اتخاذ میشود پایبند باشند و از رفتن به سفر خودداری کنند.
سرهنگ بهروزی زاده با اشاره به مهمترین دلایل تصادفات جادهای تصریح کرد: سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز از جمله دلایل اصلی تصادفات جادهای هستند.
در گفتگو با مهر عنوان شد؛
آماده باش ۱۰۰ خودروی راهور سیستان وبلوچستان در ایام نوروز
زاهدان - رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان از آماده باش ۱۰۰ دستگاه خودروی راهور در محورهای مواصلاتی این استان همزمان با تعطیلات عید نوروز خبر داد.
سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با تعطیلات عید نوروز، کارکنان پلیس راهور آمادگی صد درصدی خود را جهت روان سازی ترافیک در معابر شهری و محورهای مواصلاتی اعلام داشته و همانند سالهای گذشته در تمامی نقاط حضور مستمر و مؤثر خواهند داشت.
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