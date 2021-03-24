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۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۷:۰۳

پس از دیدار با چاووش‌اوغلو ؛

آنتونی بلینکن: ترکیه اس- ۴۰۰ را کنار بگذارد

آنتونی بلینکن: ترکیه اس- ۴۰۰ را کنار بگذارد

وزارت خارجه آمریکا امروز در بیانیه ای به نقل از «آنتونی بلینکن» درخواست کرد: ترکیه سامانه روسی اس- ۴۰۰ را کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور از ترکیه می خواهد تا استفاده از سامانه دفاع موشکی اس- ۴۰۰ ساخت روسیه را کنار بگذارد و با سیستم دفاع هوایی این کشور همکاری نکند.

درخواست وزیر خارجه آمریکا پس از نشست امروز وی با «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه ای اش در بروکسل مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و آنتونی بلینکن همتای آمریکایی وی امروز چهارشنبه طی دیداری در بروکسل پایتخت بلژیک بر اهمیت هم‌پیمانی دو کشور تاکید کردند.

طرفین در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه آنکارا و واشنگتن، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سوریه، لیبی، مدیترانه شرقی و سامانه دفاعی اس -۴۰۰ بحث و رایزنی کردند.

گفتنی است که این دیدار در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» صورت گرفته و نخستین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به شمار می‌رود.

کد مطلب 5175291

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این همه حساسیت این آمریکایی های لجن معلومه واقعا اس ۴۰۰ خیلی چیز موثریه

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