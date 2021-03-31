ژاپن: برای مواجهه با کره شمالی با واشنگتن-سئول همکاری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کاتسونوبو کاتو» سخنگوی کابینه ژاپن می گوید که این کشور در راستای خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره همکاری نزدیکی با کره جنوبی و آمریکا خواهد داشت.

اطلاع از سرنوشت شماری از اتباع ژاپنی که ادعا می شود سال ها پیش از سوی کره شمالی ربوده شده اند از دیگر موارد مطرح شده از سوی سخنگوی کابینه ژاپن است.

این اظهارات در حالی بیان شد که هفته گذشته، کره شمالی ۲ پرتابه را که گمان می رود از نوع موشک بالستیک بوده اند؛ به داخل دریای ژاپن شلیک کرد- اقدامی که به تشکیل جلسه شورای امنیت منجر شد.

این در حالی است که کره شمالی پیش از این شورای امنیت سازمان ملل را به اتخاذ «استاندارد دوگانه» در قبال آزمایش موشکی این کشور متهم کرده بود.

«جو چول سو» مدیرکل سازمان های بین‌المللی در وزارت خارجه کره شمالی می گوید این نشست با هدف «نفیِ حق کره شمالی در دفاع مشروع» برگزار شد و هشدار داد که پیونگ یانگ «اقدامی متقابل» اتخاذ خواهد کرد.

پیونگ یانگ روز جمعه اعلام کرد که یک مدل جدید از «موشک تاکتیکی» کوتاه برد خود را که قادر به حمل کلاهکی به وزن حداکثر ۲.۵ تن است، آزمایش کرده است. اعلام این خبر یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی در سواحل شمال شرقی به آزمایش‌های تسلیحاتی دست زده است.

ژاپن نیز اعلام کرد که تسلیحات آزمایش شده موشک‌های بالستیک بودند که در دریا سقوط کردند. در مقابل، پیونگ یانگ در تأیید این آزمایش از بکار بردن واژه‌های «موشک» یا «بالستیک» خودداری کرد.