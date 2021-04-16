خبرگزاری مهر - گروه استانها: پروژه بزرگ برجهای دوقلوی کیو در مرکز استان لرستان سال ۹۳ کلنگزنی شد و به گفته مسئولان قرار بود ۳۶ ماهه به بهرهبرداری برسد؛ موضوعی که با گذشت بیشتر از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
به دنبال کندی روند اجرا و اختلاف بین سرمایهگذار و حوزه مدیریت شهری رئیسکل وقت دادگستری استان لرستان گفت: نامهای به بازرسی و شهرداری نوشتیم تا این پروژه را بررسی کنند
بدری ادامه داد: سال ۹۳ قراردادی تنظیمشده و ۱۷ هزار متر زمین در بهترین نقطه خرمآباد در اختیار شرکتی قرارگرفته تا با تأمین منابع مالی ۱۵۰ هزار متر ساختمان احداث کند، کاری نداریم که پشتصحنه چه بوده است؛ اما تأخیر در اجرای پروژه باید بررسی شود.
رئیسکل وقت دادگستری لرستان ادامه داد: شورای شهر میگوید قرارداد برجهای دوقلو عادلانه نبوده است؛ شما چرا بر اساس اعمال فشار فلان مقام اجرایی دست به این کارها میزنید تا ماجرا به اینجا کشیده شود.
سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز سال گذشته در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه برجهای دوقلو خرمآباد اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه، در جهت رفع مشکلات آن باهم همکاری کنند.
وی گفت: پروژه برجهای دوقلوی خرمآباد از طرحهایی است که به دلیل برخی مشکلات قبلی، بهصورت نیمهتمام مانده است.
استاندار لرستان اظهار داشت: برای حل مشکلات این پروژه معتقد به اجرای کار میدانی در کنار برنامهریزی هستیم.
خادمی افزود: سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه بر اساس مفاد قرارداد منعقدشده، نسبت به تعیین وضعیت آن باهم همکاری کنند.
وی تصریح کرد: بهمنظور رفع مشکلات پروژه برجهای دوقلو کمیتهای به ریاست معاونت عمرانی استانداری و با حضور سایر اعضا تشکیل و در بازه زمانی مشخص برای تعیین تکلیف و خروج از وضعیت کنونی اقدام خواهد شد.
چند ماه بعدازاین اظهارات جعفر طولانی فرماندار خرمآباد در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه «برجهای دوقلو» در شهر خرمآباد گفت: علیرغم مشکلات و موانعی که وجود داشت، سرمایهگذار قبلی این پروژه خلعید شد.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بناشده که اجرای این پروژه به شهرداری واگذار شود افزود: امیدواریم در راستای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه، شهرداری مابقی کار در این پروژه را انجام دهد.
فرماندار مرکز لرستان گفت: ادامه این پروژه، مصوبه شورای شهر را گرفته و در کمیته تطبیق شهرستان نیز تأییدشده است.
طولابی که در نشست مجازی با خبرنگاران سخن میگفت، با بیان اینکه کارشناسانی از طرفین انتخابشدهاند که برآورد هزینهها و مطالبات پروژه را داشته باشند گفت: این مراحل طی شود، کار پروژه هم از طریق شهرداری ادامه پیدا خواهد کرد.
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