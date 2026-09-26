رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی عامل قطع درختان بید در یکی از روستاهای دهستان باوله و معرفی وی برای طی مراحل قانونی خبر داد.
وی با اشاره به تداوم پایش عرصههای حساس منابع طبیعی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره قطع درختان بید در یکی از روستاهای بخش باوله، نیروهای گشت و مراقبت پاسگاه ویژه حفاظت بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سنقروکلیایی افزود: مأموران یگان حفاظت پس از حضور در محل، فرد متخلف را شناسایی کردند و وی برای تشکیل پرونده قضایی و پیگیری مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی شهرستان تحویل داده شد.
حضرتی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصههای جنگلی و درختان خودرو گفت: رصد و پایش مستمر مناطق حساس در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار دارد و گزارشهای مردمی نیز در شناسایی موارد تخلف و برخورد با عاملان قطع و قاچاق چوب نقش مهمی دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قاچاق چوب جرم محسوب میشود و با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: صیانت از عرصههای طبیعی نیازمند همکاری همیاران طبیعت و شهروندان است و گزارش موارد مربوط به قطع و قاچاق چوب میتواند مجموعه منابع طبیعی را در حفاظت از انفال یاری کند.
حضرتی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات مرتبط با قطع یا قاچاق چوب، موضوع را به مجموعه منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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