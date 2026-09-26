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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

حضرتی: با قاچاقچیان چوب در سنقروکلیایی برخورد قانونی می‌شود

حضرتی: با قاچاقچیان چوب در سنقروکلیایی برخورد قانونی می‌شود

کرمانشاه - رئیس منابع طبیعی سنقروکلیایی از شناسایی و معرفی عامل قطع درختان بید در یکی از روستاهای دهستان باوله به مرجع انتظامی خبر داد.

رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی عامل قطع درختان بید در یکی از روستاهای دهستان باوله و معرفی وی برای طی مراحل قانونی خبر داد.

وی با اشاره به تداوم پایش عرصه‌های حساس منابع طبیعی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره قطع درختان بید در یکی از روستاهای بخش باوله، نیروهای گشت و مراقبت پاسگاه ویژه حفاظت بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سنقروکلیایی افزود: مأموران یگان حفاظت پس از حضور در محل، فرد متخلف را شناسایی کردند و وی برای تشکیل پرونده قضایی و پیگیری مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی شهرستان تحویل داده شد.

حضرتی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های جنگلی و درختان خودرو گفت: رصد و پایش مستمر مناطق حساس در دستور کار نیروهای حفاظتی قرار دارد و گزارش‌های مردمی نیز در شناسایی موارد تخلف و برخورد با عاملان قطع و قاچاق چوب نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قاچاق چوب جرم محسوب می‌شود و با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی نیازمند همکاری همیاران طبیعت و شهروندان است و گزارش موارد مربوط به قطع و قاچاق چوب می‌تواند مجموعه منابع طبیعی را در حفاظت از انفال یاری کند.

حضرتی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات مرتبط با قطع یا قاچاق چوب، موضوع را به مجموعه منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

کد مطلب 6959113

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