عذرخواهی های متوالی مسئولان باشگاه سرخ از هندی ها

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه اینستاگرام باشگاه پرسپولیس هنگام سفر این تیم به کشور هند برای برگزاری بازی‌های گروه پنجم لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا پستی را منتشر کرد که تعجب همگان را در ایران و هندوستان به همراه داشت.

پستی درباره تاریخ دو کشور که شکایت رسمی فدراسیون فوتبال هند به AFC را به همراه داشت.

اتفاقی که بلافاصله با عذرخواهی مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز همراه بود اما باعث نشد تا خشم هندی‌ها فروکش کند.

اینستاگرام باشگاه پرسپولیس به طور کامل در اختیار کارگزار برند سرخپوشان قرار دارد. مدیران پرسپولیس نیز که همه چیز را به آنها واگذار کرده‌اند چاره‌ای جز تبعیت از پیمانکار خود نداشتند.

قراردادی که قرار بود به سود کارفرما (باشگاه پرسپولیس) باشد اما به ضرر آنها شد.

باشگاهی که حتی حق ندارد عکس‌های تمرین و بازی‌های خود را نیز به راحتی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و مجبور است از قرارداد خود با کارگزار تبعیت کند این روزها درگیر عذرخواهی‌های متوالی از مسئولان فدراسیون هند است.

از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پیگیر این موضوع شده تا عذرخواهی امروز ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس که نشان می‌دهد هندی‌ها به راحتی حاضر به گذشت از پست اینستاگرامی اکانت رسمی باشگاه پرسپولیس نیستند.

ابراهیم شکوری در این باره به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: دقایقی پس از آنکه هواپیمای حامل اعضای کاروان پرسپولیس ایران به شهر گوا رسید، متوجه اتفاقات رقم خورده در طول مدت پرواز از جمله انتشار پستی عجیب از طریق ارگان خبری باشگاه شدیم. از همان لحظه پیگیری را آغاز کردیم تا مشکلات بیشتری برای باشگاه به وجود نیاید.

وی افزود: رابطه دو کشور ایران و هند همواره در طول تاریخ در بالاترین سطح خود قرار داشته و نزدیکی فرهنگی مردم، احترام بالایی را در ارتباط هر دو کشور ایجاد کرده است. بدون تردید ایران و هند دوست و برادر بوده‌اند و باقی می‌مانند. حتی روزی که شهر گوا به عنوان میزبان پرسپولیس انتخاب شد، جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه با انتشار پیامی اعلام کرد به این انتخاب، احترام می‌گذارد و برای بسط دادن آرامش و صلح، تیم را مهیای سفر به هند می‌کند.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس ایران ادامه داد: ما با انتشار یک پست ویژه، بابت اتفاقات گذشته از مردم هند عذرخواهی کردیم و خواستار برخورد شدیدی از سوی شرکت کارگزار با عوامل این اتفاق شدیم. از طرفی، شب گذشته نیز، نامه‌ای رسمی برای فدراسیون این کشور نوشتیم تا ضمن توضیح مسائلی که منجر به انتشار آن پست از طریق صفحه اینستاگرام باشگاه شده، مراتب عذرخواهی خود را به گوش مسئولان فدراسیون هند برسانیم.

شکوری در نهایت گفت: هیچ قصد و انگیزه‌ای برای رنجاندن مردم عزیز هند در میان نبود و با اینکه از شرایط میزبانی و امکانات ورزشی در شهر گوا انتقاداتی داریم ولی مسائلی که رقم خورده، صرفاً یک اشتباه در امر هماهنگی و همچنین کج‌سلیقگی ادمین صفحه اینستاگرام باشگاه پرسپولیس است. ارگان‌های خبری باشگاه طبق یک قرارداد منعقد شده در گذشته، در اختیار کارگزار باشگاه است ولی امیدواریم دیگر شاهد رقم خوردن چنین مسائل فرهنگی نباشیم؛ مسائلی که باعث ایجاد سوءتفاهم و زمینه‌ساز دلخوری مردم کشورهای دیگر می‌شود.