به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور چهارشنبه شب در خصوص توزیع کمکهای مؤمنانه و توزیع جهیزیه در بندر امام خمینی (ره) گفت: در سالروز تأسیس سپاه پاسداران اسلامی و با تلاش مجموعه همکاران در شهر بندر امام، کمکهای مؤمنانه در قالب یک هزار و ۳۰۰ بسته غذایی (معادل ۵۰۰ هزار تومان هر بسته) و همچنین ۲۲۰ فرش، ۱۵۰ یخچال و فریزر و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گرم برای اهدا به مردم آماده و از فردا میان آنها توزیع میشود.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان افزود: در شهرهای مختلف اقدامات جمع آوری و توزیع کمکهای مؤمنانه را با محوریت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که شامل بنیاد علوی، مجموعه ستاد فرمان امام، کمیته امداد و دیگر مجموعههاست، انجام میدهیم.
وی بیان کرد: برای مبارزه با ویروس کرونا نیز طرح شهید سلیمانی اجرا میشود که نیروهای بسیجی برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع این ویروس و با حضور در منازل و مناطق آلوده به ویروس کمکهای مؤمنانه را اهدا میکنند و رسیدگیهای لازم را برای درمان کسانی که گرفتار ویروس شدهاند، انجام میدهند.
نظر شما