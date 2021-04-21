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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۳:۲۷

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان:

۱۳۰۰ بسته غذایی میان نیازمندان در بندر امام توزیع می‌شود

۱۳۰۰ بسته غذایی میان نیازمندان در بندر امام توزیع می‌شود

ماهشهر- فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: در شهر بندر امام، کمک‌های مؤمنانه در قالب یک هزار و ۳۰۰ بسته غذایی برای اهدا به مردم آماده و میان آنها توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور چهارشنبه شب در خصوص توزیع کمک‌های مؤمنانه و توزیع جهیزیه در بندر امام خمینی (ره) گفت: در سالروز تأسیس سپاه پاسداران اسلامی و با تلاش مجموعه همکاران در شهر بندر امام، کمک‌های مؤمنانه در قالب یک هزار و ۳۰۰ بسته غذایی (معادل ۵۰۰ هزار تومان هر بسته) و همچنین ۲۲۰ فرش، ۱۵۰ یخچال و فریزر و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گرم برای اهدا به مردم آماده و از فردا میان آنها توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان افزود: در شهرهای مختلف اقدامات جمع آوری و توزیع کمک‌های مؤمنانه را با محوریت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که شامل بنیاد علوی، مجموعه ستاد فرمان امام، کمیته امداد و دیگر مجموعه‌هاست، انجام می‌دهیم.

وی بیان کرد: برای مبارزه با ویروس کرونا نیز طرح شهید سلیمانی اجرا می‌شود که نیروهای بسیجی برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع این ویروس و با حضور در منازل و مناطق آلوده به ویروس کمک‌های مؤمنانه را اهدا می‌کنند و رسیدگی‌های لازم را برای درمان کسانی که گرفتار ویروس شده‌اند، انجام می‌دهند.

کد مطلب 5195119

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    نظرات

    • نوروزی IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      فرمانده سپاه حضرت مهدی نمیتونه کاری برای شهرستان شدن بندر امام بکنه یا خیلی از مسئولین دیگه بندر امام ره

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