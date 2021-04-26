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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۱۷

چهارشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰

«شیعه شناسی» رونمایی می‌شود

«شیعه شناسی» رونمایی می‌شود

آیین رونمایی از کتاب «شیعه‌شناسی» چهارشنبه (۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) در قالب نشستی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران؛ کتاب «شیعه‌شناسی» تالیف سیدابوالحسن مخزن موسوی، از ساعت ۱۱ روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت (۱۴۰۰) طی نشستی در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با حضور نویسنده و همچنین محمد اخگری (سخنران)، سیدجمال موسوی (سخنران) و محمد آسیابانی (دبیر نشست) رونمایی می‌شود.

این‌برنامه به‌صورت زنده از آپارات به‌نشانی http://www.aparat.com/khaneketab پخش می‌شود.

کتاب «شیعه شناسی» به تازگی با شمارگان هزار نسخه و ۲۸۸ صفحه توسط انتشارات نبراس منتشر شده است. کتاب سه بخش به ترتیب با این عناوین دارد: «فلسفه نبوت و شئون پیامبر (ص) و استمرار مرجعیت دینی و سیاسی»، «نقشه راه و تدابیر پیامبر (ص) برای تثبیت و استمرار مرجعیت دینی و سیاسی اهل بیت» و «خاستگاه عقاید و آرا شیعه».

کد مطلب 5198174

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