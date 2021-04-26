به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران؛ کتاب «شیعه‌شناسی» تالیف سیدابوالحسن مخزن موسوی، از ساعت ۱۱ روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت (۱۴۰۰) طی نشستی در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با حضور نویسنده و همچنین محمد اخگری (سخنران)، سیدجمال موسوی (سخنران) و محمد آسیابانی (دبیر نشست) رونمایی می‌شود.



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کتاب «شیعه شناسی» به تازگی با شمارگان هزار نسخه و ۲۸۸ صفحه توسط انتشارات نبراس منتشر شده است. کتاب سه بخش به ترتیب با این عناوین دارد: «فلسفه نبوت و شئون پیامبر (ص) و استمرار مرجعیت دینی و سیاسی»، «نقشه راه و تدابیر پیامبر (ص) برای تثبیت و استمرار مرجعیت دینی و سیاسی اهل بیت» و «خاستگاه عقاید و آرا شیعه».