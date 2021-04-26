نشست آنلاین کمیته داوران فدراسیون والیبال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جلسه کمیته داوران فدراسیون والیبال روز گذشته با حضور اعضای این کمیته ابراهیم فیروزی رئیس، فرهاد شاهمیری دبیر، نرگس افشین نائب رئیس، منیژه صادقی عضو و بهرام سلیمانی نماینده والیبال ساحلی در کمیته داوران به صورت آنلاین برگزار شد. در ابتدای این جلسه رئیس کمیته داوران از همراهی و همکاری همه ارکان فدراسیون و رسانه ها با توجه به شیوع ویروس کرونا و حجم بالای کار تشکر و قدردانی کرد.

با هم‌اندیشی و نظر اعضا یکی از نکات مثبت داوری در سال گذشته استفاده از داوران جوان، برگزاری مسابقات با کمترین حاشیه و قضاوت های شایسته داوران در مراحل پلی‌آف، ضربدری و فینال لیگ برتر شمرده شد.

در ادامه حاضران در جلسه با نگاهی به عملکرد کمیته داوران در سالی که گذشت چند پیشنهاد نیز مطرح کردند.

محور صحبت های مطرح شده به شرح زیر است:

*تقسیم‌بندی داوران بین المللی در سه سطح

* تقسیم‌بندی داوران ملی در سه سطح الف، ب و ج

*برگزاری دوره داوری ملی برای والیبال ساحلی و سالنی به میزبانی فدراسیون والیبال

*تدوین شرایط و مشخصات جدید برای کلاس‌های داوری و تهیه آیین نامه ها

*برگزاری دوره دانش افزایی برای ناظران داوری قبل از شروع مسابقات لیگ برتر

* برگزاری دوره آموزشی مدرسین ویژه داوران ملی

ضمن اینکه مقرر شد در جلسه آتی کمیته داوران موضوع مدرسین کلاس‌های داوری و ناظران داوری به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.