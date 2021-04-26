به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله حملات تجاوزکارانه جنگنده‌های سعودی در نقاط مختلف یمن همچنان ادامه دارد. جنگنده‌های سعودی همزمان با پیشروی نیروهای مقاومت در جبهه مأرب، این شهر را به شدت بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، هدف اصلی سعودی‌ها از بمباران گسترده شهر مأرب ممانعت از تداوم پیشروی‌های نیروهای مقاومت در این شهر بوده است. با این حال، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای یمنی در نقاط مختلف مأرب در حال پیشروی هستند.

گفتنی است، سلسله پیشروی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در نبرد با متجاوزان سعودی در جبهه مأرب همچنان ادامه دارد. نیروهای مقاومت یمن طی روزهای اخیر دستاوردهای مهمی را در جبهه مذکور به دست آورده است؛ دستاوردهایی که عربستان سعودی را بر آن داشته است تا برای نجات خود از باتلاق، به قدرت‌های بین‌المللی متوسل شود.

در یکی از آخرین دستاوردها، نیروهای مقاومت یمن موفق شدند سیطره خود بر رشته کوه‌های استراتژیک «البَلَق» را تکمیل کنند. این در حالی است که یمنی‌ها پیشتر کنترل بخش‌هایی از این رشته‌کوه‌ها را به دست گرفته بودند. رشته کوه‌های البَلَق از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار هستند، چرا که در مقابل سدّ مأرب قرار گرفته‌اند.

دستاوردهای میدانی نیروهای یمنی به ویژه در جبهه مأرب موجب شده است تا عربستان سعودی به منظور نجات خود از باتلاق دست به دامان قدرت‌های بین‌المللی شود. سعودی‌ها به همین منظور به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل شدند تا شاید این نهاد بین‌المللی بتواند در عرصه سیاسی کاری برای آنها انجام دهد.

شورای امنیت سازمان ملل نیز با هدف کمک به ائتلاف متجاوز سعودی با انتشار نامه‌ای، در اقدامی عجیب عملیات‌های نظامی نیروهای مقاومت علیه متجاوزان را محکوم کرد و خواستار توقف هرچه سریع‌تر این عملیات‌ها شد! شورای امنیت سازمان ملل همچنین عملیات‌های نظامی مقاومت یمن را غیرقانونی توصیف کرد! این اقدام جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن را در پی داشت.