اما و اگرها برای آغاز ساخت سد «سراب تلخ»!

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن نژاد در سخنانی اظهار داشت: در صورت اجرای ۳۶ سد در دست مطالعه در لرستان، ۵۱۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت آبی استان اضافه خواهد شد.

وی، عنوان کرد: هم‌اکنون ۱۶ سد در حوضه دز در دست مطالعه داریم که حجم مخزن آنها معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در حوضه کرخه ۲۰ سد در حال مطالعه داریم که حجم مخازن آن معادل ۳۱۰ میلیون مترمکعب در سال است که با عملیاتی شدن آنها ۵۱۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت آبی لرستان اضافه خواهد شد.

حسن نژاد درباره آخرین وضعیت سد «سراب تلخ»، گفت: تخصیص آب این سد معادل ۲۷ میلیون مترمکعب است.

وی، افزود: چنانچه امسال بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم و همچنین تأمین اعتبار لازم برای سد «سراب تلخ» انجام شود، می‌توان عملیات اجرایی آن را شروع کرد.