پیش بینی ۴۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی قنوات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارتخانه، اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان به بازسازی قنوات را جهشی در حوزه اعتباری این سازه‌های آبی خواند و افزود: با این میزان اعتبار می‌توان ۶۶۰ کیلومتر از رشته قنوات کشور را نوسازی و بازسازی کرد.

رضا سرافرازی ابراز امیدواری کرد: این اعتبار محقق و به موقع پرداخت شود تا کار نوسازی، مرمت و لایروبی قنوات طبق برنامه انجام و مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.

وی اظهار داشت: در سال ۹۹ اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای قنوات کشور پیش بینی شد که از این میزان حدود ۵۹ درصد تخصیص یافت.

سرافرازی با بیان اینکه در سال گذشته بازسازی و نوسازی ۳۸۳ کیلومتر رشته قنات هدفگذاری شده بود، گفت: با توجه به تخصیص تنها بخشی از اعتبار سال گذشته، در سطح نزدیک به ۲۲۲ کیلومتر قنوات کشور نوسازی و بازسازی شدند.

وی خاطر نشان کرد که بیشترین حجم عملیات بازسازی و نوسازی قنوات در استان‌هایی مانند یزد، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان که دارای بالاترین تعداد قنوات هستند، انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشت: در کشور ۴۱ هزار رشته قنات داریم که تاکنون نزدیک به ۱۶ هزار کیلومتر از این قنوات بازسازی و نوسازی شده اند.

وی ادامه داد: باز سازی، نوسازی و مرمت ۱۰ هزار کیلومتر از قنوات در ۲۰ استان کشور در اولویت قرار دارند که اجرای عملیات بازسازی و نوسازی آنها به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار قنوات کشور به عنوان یک منبع آبی تاکنون مورد توجه ویژه قرار نگرفته است، اذعان داشت: این درحالی است که ۱۴ درصد از منابع آبی کشور متأثر از آب قنوات است و نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش ۴۱ رشته قنات قرار دارند.

سرافرازی یادآور شد: قنوات در ایران چند قرن قدمت دارند و عمر برخی از آنها به هزار سال می‌رسد.

وی افزود: در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه قنوات کشور نداریم و هدف ما نگهداری و حفظ قنوات موجود است.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، میانگین آبدهی هر رشته قنات را ۱۰ لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: برخی از این قنوات ۲۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در ثانیه آبدهی دارند و به مصرف فعالیت‌های کشاورزی می رسند.

وی درباره تأثیر نوسازی و بازسازی قنوات اذعان داشت: لایروبی و بازسازی قنوات در برخی مناطق تا ۲۰۰ درصد در آبدهی آنها مؤثر است.

سرافرازی درباره مشارکت خیرین در حوزه بازسازی قنوات اذعان داشت: در سال‌های اخیر، خیرین مشارکت چندانی در مرمت و نوسازی قنوات نداشتند و در خراسان‌های رضوی و جنوبی، آستان قدس رضوی کمک‌هایی در این زمینه ارائه شده است.