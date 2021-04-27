اصناف شیراز شاید در هفته سوم تعطیل نشوند/کاهلی دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسم پور در نشست خبری مجازی در شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: اصناف در سطح شهر شیراز نزدیک به سه هفته است که تعطیل بودند از این رو با توجه به اینکه دیگر نمی‌توان نسبت به تعطیلی اصناف اقدام کرد، ساز و کار متفاوتی برای فعالیت واحدهای صنفی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در راستای کنترل بیماری کرونا اتخاذ خواهد شد.

وی اضافه کرد: تعطیلی مترو و اتوبوس در شهر شیراز در هفته سوم نیز قطعی خواهد بود این در حالی که در شهرک‌های اطراف شهر شیراز فعالیت اتوبوس همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول بر اساس پایه‌های صورت گرفته میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در سطح استان فارس اکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است که نشان دهنده از ازدحام کادر درمان در راستای دریافت واکسن‌کرونا است که این موضوع نشان‌دهنده کاهلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تزریق واکسن به کادر درمان بوده است.

قاسم پور اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌توانست نسبت به تمدید روزهای تزریق واکسن کرونا به کار درمان را تمدید کرده تا شاهد از بین رفتن صف دریافت واکسن و ازدحام در این خصوص باشیم.

او در خصوص جرایم در نظر گرفته نیز تاکید کرد: تاکنون ١٣۶ دستگاه تذکر کتبی از بازرسان دریافت کرده‌اند و ۶ دستگاه نیز به هیأت تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۴۴١ هزار و٧٨۴ خودرو در استان فارس مشمول جرایم قانونی شده‌اند و ٩ هزار و٣١٩ واحد صنفی نیز در استان فارس به علت عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پلمپ شده‌اند