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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۰۶

مهر بررسی کرد؛

نان در استان سمنان گران شد/ تفاوت بین بازار و صحبت مسئولان

نان در استان سمنان گران شد/ تفاوت بین بازار و صحبت مسئولان

شاهرود- مسئولان عضو شورای آرد و نان استان سمنان خبر از افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در سطح استان داده‌اند حال آنکه در نانوایی‌ها این افزایش بیش از میزان تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت ۲۰ درصدی نان‌های سنتی مانند لواش، سنگک و بربری و افزایش ۱۷ الی ۱۸ درصدی در نان‌های دیگر مثل تافتون در سطح استان سمنان امروز در حالی از سوی مسئولان ستاد تنظیم بازار و شورای آرد و نان بیان شد که در واقعیت نانوایی‌ها افزایش بیش از این میزان را برای نان‌هایشان اعمال کرده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان درباره افزایش قیمت نان، گفت: قیمت انواع نان در استان ۲۰ درصد بر حسب مصوبه شورای آرد و نان و با هدف جبران هزینه تولید خبازی‌های سطح استان مصوب و اعمال شده است.

محمد باقر منوچهری با بیان اینکه قیمت آرد در سطح استان افزایش نیافته تا بتوانیم شاهد کاهش هزینه تولید نان در سطح نانوایی‌های استان سمنان باشیم، بیان کرد: این افزایش مصوب ستاد تنظیم بازار و بر حسب دستورالعمل‌های صادره انجام شده است.

وی با بیان اینکه ماهانه پنج‌هزار و ۲۰۰ تن آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای میان نانوانی‌های یارانه‌ای و آزاد پز استان توزیع می‌شود، تاکید کرد: آرد یارانه‌ای کیلویی ۶۵۰ و آرد آزاد ۹۰۰ تومان بین نانوایی‌های استان سمنان توزیع و در نتیجه افزایش قیمت را شاهد نبوده‌ایم.

به گزارش مهر، در حالی مسئولان صحبت از ارتقای ۲۰ درصدی قیمت نان در نانوایی‌های استان می‌دهند که مشاهدات خبرنگار مهر نشان می‌دهد نانوایی‌های آزادپز علی رغم عدم تغییر در شرایط آرد، در برخی اقلام نان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به قیمت‌ها افزوده و لواش تنوری از ۴۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

کد مطلب 5200072

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      معنی بیست درصد را هم که فهمیدیم. نان لواش در شهرری از ۳۰۰ تومان به ۴۵۰ رسیده یعنی پنجاه درصد و آقایان می گویند فقط بیست درصد

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