چند صدایی مسئولان در مبارزه با کرونا/ بروکراسی زدایی برای واردات

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه شب در شبکه اجتماعی کلاب هوس و در روم روزنامه همشهری برنامه‌ای درباره مشکلات واردات واکسن از سوی بخش ‏خصوصی با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی، واردکنندگان دارو و تعدادی از مسئولین وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه از بروکراسی‌های پیچیده و طولانی برای گرفتن مجوزها گلایه شد که در صورت برطرف کردن موانع و صدور مجوز شرکت‌های دارویی معتبر که داری نمایندگی از شرکت‌های واکسن ساز هستند قادرند حداکثر ظرف مدت ‏۱۰ روز تا دو هفته اولین محموله واکسن خریداری شده را وارد کشور کنند و تزریق آنها با توجه به توافق با ستاد مقابله با کرونا و طبق دستورالعمل‌های آنها در واحدهای تولیدی شروع ‏شود وتا اندازه‌ای تأخیر در واکسیناسیون را جبران کند.

بخش خصوصی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود قبول کرده که شرکت‌های دارویی هیچ گونه سودی برای خودشان از محل واردات واکسن کرونا در نظر نگیرند و صرفاً واکسن را به قیمت تمام شده عرضه کنند.

از طرف دیگر مدیران و صاحبان کارخانه‌ها هم پذیرفته‌اند که کلیه کارگران و پرسنل شأن را به صورت رایگان ‏واکسینه کنند؛ این کمک بسیار بزرگی است و چندین هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی به همراه دارد.‏

در کفت‌وگوی کلاب‌هوس عده‌ای از عنوان «واکسن گیت» استفاده کردند و گفتند سودجویان به دنبال واردات واکسن کرونا هستند و برای واکسن ۴ دلاری پروفورم ۵۰ دلاری می‌دهند. در پاسخ به آنها توضیح دادم جای تأسف است که وزارت بهداشت با تجربه چندین ساله خود قادر نیست بین شرکت‌های دارویی معتبر و یک پلاستیک فروش و یا کسی که قیمت ۵۰ دلاری برای واکسن ‏می دهد تمایز قائل شود؟ مگر اینکه مسائل دیگری باشد الله اعلم.‏

موضوع دیگر چند صدایی میان وزارت بهداشت و دیگر ارکان مؤثر در مسله مبارزه با کروناست. رئیس جمهور تاکید دارند که بخش خصوصی سریعاً اقدام به واردات واکسن کرده و واحدهای تحت پوشش خود و دیگر واحدهای تولیدی را پوشش دهد معاونت غذا و دارو هم می‌پذیرد که سریعاً مجوزها را صادر نماید ولی مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت رسماً مخالفت خود با هر گونه واردات توسط بخش خصوصی اعلام می‌کند. آیا بهتر نیست در این شرایط که هر دوز واکسن می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد، وزارت بهداشت و بخش خصوصی با کمک یکدیگر کمبودها را پوشش دهند؟

البته خوشبختانه در انتهای برنامه ‏کلاب هاوس آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا؛ تلاش‌های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی و اتاق را تأیید کردند و صراحتاً اعلام کرد که از واردات واکسن از سوی بخش خصوصی و واکسینه کردن کارگران و افراد شاغل در واحدهای تولیدی به صورت رایگان حمایت می‌کنند.‏ امید است این چنین باشد.