به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از برکناری فرمانده عملیات بصره از سوی نخست وزیر عراق خبر دادند.

یک منبع امنیتی به بغداد الیوم اعلام کرد: اکرم صدام فرمانده عملیات بصره به دستور مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از فرماندهی عملیات بصره برکنار شده است.

این منبع درباره جانشین وی هم اعلام کرد که علی الماجدی فرمانده لشکر ۱۷ به جای او عهده دار امور شده است.

درباره علت برکناری اکرم صدام اعلام شده است که درگیری‌های روز گذشته در بصره عامل این برکناری بوده است.

همزمان اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق دستور تشکیل کمیته ویژه تحولات در بصره را داد.