ذوب آهن در شرایط تحریم، ایران را در جمع ریل سازان دنیا قرار داد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در هفتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی در مهندسی راه آهن که دیروز ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور سعید رسولی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی، پیروز حناچی شهردار تهران، جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی دیگر از صاحب نظران صنعت ریلی ایران و سایر کشورها در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد گفت: ذوب آهن اصفهان در شرایط سخت تحریم دشمن، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است و هم اکنون ریل استاندارد این کارخانه در محورهای مختلف کشور مورد استفاده قرار میگیرد، همین جا شایسته می دانم از مسئولین و کارگران پرتلاش این مجموعه تشکر و قدردانی کنم.
محمد اسلامی افزود: اولین هدف ما این بود که در راستای خودکفایی متعهدانه بایستیم و اجازه ندهیم که ریل و سوزن مورد نیاز کشور از خارج وارد شود. لذا شرکتها و کارخانجات سازنده را حمایت و پشتیبانی کردیم و آنها کار را به نتیجه رساندند؛ اگر چه این تحقیقات ۲۰ سال به طول انجامیده بود اما هم اکنون نتیجهاش این است که ریل در داخل کشور تولید میشود و برای پروژههای زیرساختی نصب و به بهرهبرداری میرسد.
محمد اسلامی ضمن تأکید بر حمایت از تولید داخل خاطرنشان کرد: باید همه ما متعهد باشیم که صنعت حمل و نقل را در کشور توسعه دهیم و این توسعه باید در شأن مردم ایران باشد.
وی افزود: حمایت از تولید داخل نقش به سزایی در توسعه راه آهن دارد، زیرا تفاوت در دانش و فناوری شکل میگیرد و برای توسعه پایدار راه آهن نیاز به حمایت از تولید داخل داریم.
اسلامی تصریح کرد: نیازمند تحول فکری و عملی در توسعه زیر ساخت، منابع انسانی و ساز و کار فرآیندها بودیم که در این راه اقدامات زیادی انجام دادیم که بخشی از نتایج این تحول در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل مشاهده است.
وی گفت: با ریل گذاری که در خطوط راهآهن کشور انجام شده است ما از سال گذشته تا به حال در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه و نیز تا پایان خدمت دولت ۹۰۰ کیلومتر ریل گذاری میکنیم که ۶.۵ برابر معدل سالهای گذشته بوده و این ثمره کار عزیزان فعال در این حوزه بوده است.
مدیرعامل راه آهن: حل مسائل اولویت دار حمل و نقل ریلی در دستور کار شرکت راه آهن
در ادامه این همایش، سعید رسولی، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی نیز گفت: با حمایتهای مقام معظم رهبری، در توسعه صنعت ریلی کشور شاهد پیشرفتهای خوبی هستیم و برنامههای علمی و تکنولوژیک ریلی طبق سند چشم انداز به نقطه مطلوبی رسیده است.
وی اضافه کرد: با تکیه بر توان متخصصان و تولیدکنندگان داخلی میتوانیم در توسعه کمی و کیفی صنعت ریلی کشور گامهای مهمی برداریم.
رسولی ادامه داد: ارتباط صنعت با دانشگاه میتواند گرهها و مسائل را بگشاید، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و در کنار آن فعالیتهای مرکز جهادی پیشرفت و کارگروههای آن که اساتید دانشکده راه آهن هستند، محلی برای تلاقی نخبگی، صنعت و کارشناسان برای حل مسائل اولویت دار میباشد.
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