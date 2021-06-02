کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از اعلام آمادگی و ثبت نام تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در رقابت های قهرمانی هندبال زنان آسیا، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ خردادماه، طی حکمی عزت الله رزم گر را به عنوان مدیر فنی، خدیجه قانع را به عنوان مربی، نشمین شافعیان را به عنوان مشاور فنی و ناهید مقبول را به عنوان سرپرست تیم ملی هندبال بانوان بزرگسالان کشورمان معرفی کرد.

بدین ترتیب براساس اعلام افسانه دهقانی، نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال با معرفی کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان درست یک روز پس از ثبت نام در رقابت های قهرمانی زنان آسیا، در چند روز آینده اسامی دعوت شدگان به اردوی آمادگی این تیم اعلام خواهد شد و ملی پوشان هندبال بانوان کشورمان اردوی آماده سازی خود را بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است رقابت های قهرمانی هندبال بانوان آسیا به میزبانی کره جنوبی از ۲۴ شهریور تا ۳ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و در صورت حضور ۱۲ تیم در این مسابقات، شش تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۳ را کسب خواهند کرد و در غیر اینصورت و حضور کمتر از ۱۲ تیم سهمیه آسیا پنج تیم خواهد بود.

گفتنی است با تصمیم فدراسیون هندبال تیم ملی بانوان کشورمان تقریبا پس از چهار سال در این رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد.