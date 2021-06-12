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۲۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰

امیر حیدری اعلام کرد؛

تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان معلول کارکنان نزاجا

تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان معلول کارکنان نزاجا

فرمانده نیروی زمینی گفت:یکی از اقدامات ارزشمند نیروی زمینی در راستای ایجاد محلی برای اسکان و نگهداری فرزندان معلول کارکنان است که ان‌شاءالله این مرکز در سال ۱۴۰۱ پذیرای این عزیزان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در نخستین همایش بنیاد اکران و افتتاحیه بنیاد باران رحمت که صبح امروز (شنبه) در سالن شهید مطهری نزاجا برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکریم که به ما همکاران و همراهانی عنایت کرد که بزرگترین مشکلات و گره‌ها را در سطح نیرو با اتکای به خدا و همت مضاعف مرتفع و باز می‌کنند.

وی افزود: امروز بسیاری از عزیزان در نیروی زمینی ارتش در مسیر خدمت به همنوعان و افرادی که نیازمند هستند، عاشقانه ورود پیدا کردند و موسسه بنیاد اکرام نیز در همین راستا تاکنون گام برداشته است.

فرمانده نزاجا با بیان اینکه بنیاد اکرام در زیرمجموعه این نیرو شکل گرفته است، گفت: این مجموعه مستمری ماهانه بیماران صعب‌العلاج را تأمین و به‌صورت ماهانه به حساب عزیزان واریز می‌کند؛ همچنین این بنیاد در حوزه‌های مختلف فعالیت پوششی و خدمات‌رسانی به کارکنان، جهت بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها را بر عهده دارد.

امیر حیدری ادامه داد: بنیاد اکرام طرح‌های عالی جهت بهبود وضعیت معیشتی و خدمات‌رسانی دارد که فعلاً ۲۵ درصد این طرح‌ها اجرا شده است و برای تحقق صد درصدی آن‌ها نیازمند حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها، بسترسازی و کامل کردن زنجیره خدمت در سطح نیرو هستیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: این همایش به جهت تقدیر از خدمات بنیاد اکرام و تأسیس موسسه خیریه باران رحمت که ذیل نیروی زمینی ایجاد شده، برگزار شده است.

وی با اشاره به تشکیل موسسه خیریه باران رحمت خطاب به فرماندهان رده‌های مختلف نزاجا گفت: همه ما باید کمک کنیم تا خواسته‌های این موسسه را در راستای کمک به نیازمندان و ضعفا اجابت کنیم.

امیر حیدری در ادامه تأکید کرد: فرماندهان ما باید دلسوز نیروهایشان باشند و حتی خودشان می‌توانند بنیاد و خیریه‌ای تشکیل دهند و صدقه جاریه‌ای ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه برخی خانواده‌ها ۲ الی سه فرزند معلول را نگهداری می‌کنند، افزود: یکی از اقدامات ارزشمند نیروی زمینی در راستای ایجاد محلی برای اسکان و نگهداری فرزندان معلول کارکنان نزاجا است تا این عزیزان در جایگاهی خاص نگهداری شوند و باری از دوش خانواده‌هایشان برداشته شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: ان‌شاءالله این مرکز در سال ۱۴۰۱ پذیرای این عزیزان خواهد بود و این اقدام در مسیر تربیت قرآنی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 5232740
هادی رضایی

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