تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان معلول کارکنان نزاجا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در نخستین همایش بنیاد اکران و افتتاحیه بنیاد باران رحمت که صبح امروز (شنبه) در سالن شهید مطهری نزاجا برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکریم که به ما همکاران و همراهانی عنایت کرد که بزرگترین مشکلات و گره‌ها را در سطح نیرو با اتکای به خدا و همت مضاعف مرتفع و باز می‌کنند.

وی افزود: امروز بسیاری از عزیزان در نیروی زمینی ارتش در مسیر خدمت به همنوعان و افرادی که نیازمند هستند، عاشقانه ورود پیدا کردند و موسسه بنیاد اکرام نیز در همین راستا تاکنون گام برداشته است.

فرمانده نزاجا با بیان اینکه بنیاد اکرام در زیرمجموعه این نیرو شکل گرفته است، گفت: این مجموعه مستمری ماهانه بیماران صعب‌العلاج را تأمین و به‌صورت ماهانه به حساب عزیزان واریز می‌کند؛ همچنین این بنیاد در حوزه‌های مختلف فعالیت پوششی و خدمات‌رسانی به کارکنان، جهت بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها را بر عهده دارد.

امیر حیدری ادامه داد: بنیاد اکرام طرح‌های عالی جهت بهبود وضعیت معیشتی و خدمات‌رسانی دارد که فعلاً ۲۵ درصد این طرح‌ها اجرا شده است و برای تحقق صد درصدی آن‌ها نیازمند حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها، بسترسازی و کامل کردن زنجیره خدمت در سطح نیرو هستیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: این همایش به جهت تقدیر از خدمات بنیاد اکرام و تأسیس موسسه خیریه باران رحمت که ذیل نیروی زمینی ایجاد شده، برگزار شده است.

وی با اشاره به تشکیل موسسه خیریه باران رحمت خطاب به فرماندهان رده‌های مختلف نزاجا گفت: همه ما باید کمک کنیم تا خواسته‌های این موسسه را در راستای کمک به نیازمندان و ضعفا اجابت کنیم.

امیر حیدری در ادامه تأکید کرد: فرماندهان ما باید دلسوز نیروهایشان باشند و حتی خودشان می‌توانند بنیاد و خیریه‌ای تشکیل دهند و صدقه جاریه‌ای ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه برخی خانواده‌ها ۲ الی سه فرزند معلول را نگهداری می‌کنند، افزود: یکی از اقدامات ارزشمند نیروی زمینی در راستای ایجاد محلی برای اسکان و نگهداری فرزندان معلول کارکنان نزاجا است تا این عزیزان در جایگاهی خاص نگهداری شوند و باری از دوش خانواده‌هایشان برداشته شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: ان‌شاءالله این مرکز در سال ۱۴۰۱ پذیرای این عزیزان خواهد بود و این اقدام در مسیر تربیت قرآنی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است.