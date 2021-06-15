به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مقررات و فراخوان سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که پاییز امسال با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان برگزار می‌شود، منتشر شد.

این جشنواره از ۱۶ الی ۲۱ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۸ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ در ۲ بخش مسابقه ایران و مسابقه بین‌الملل برگزار می‌شود.

در راستای ترویج عدالت فرهنگی در سطح کشور و همچنین موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا، دبیرخانه جشنواره می‌تواند فیلم‌های این رویداد فرهنگی را بنا به تقاضای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در هریک از استان‌های متقاضی، اکران کند. این دوره از جشنواره، با عنایت به تداوم شیوع جهانی ویروس کووید -۱۹ در تعامل با ستاد ملی مبارزه با کرونا، به صورت ترکیبی حضوری و آنلاین به طور همزمان در تهران و اصفهان در قالب رقابتی در ۲ بخش ملی و بین‌الملل برگزار می‌شود و در آن جوایزی به شرح زیر به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

۱) مسابقه ایران

در این بخش صرفاً آن سری از فیلم‌ها و آثاری که به لحاظ محتوا و شیوه روایت، قابلیت جذب مخاطب کودک و نوجوان را داشته باشند، پذیرفته خواهند شد.

در این بخش، پروانه زرین، لوح افتخار و جایزه نقدی به برترین‌ها، اهدا خواهد شد؛ همچنین در این دوره نیز، جوایز «ویژه دبیر» و «وب‌سری» به آثار برگزیده اهدا می‌شود.

پروانه زرین بهترین فیلم (اعم از پویانمایی، زنده و عروسکی) به تهیه‌کننده

پروانه زرین بهترین کارگردانی

پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی (به کارگردان)

پروانه زرین بهترین فیلمنامه (غیراقتباسی و اقتباسی)

پروانه زرین بهترین بازیگر (اعم از مرد یا زن)

پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری

پروانه زرین جایزه ویژه هیات داوران

جایزه شهید بهنام محمدی (به کارگردان)

جایزه زاون قوکاسیان (به کارگردان)

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی (به کارگردان) (۳ تا ۲۰ دقیقه)

پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه پویانمایی (به کارگردان) (۳ تا ۱۵ دقیقه)

پروانه زرین بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان (به کارگردان)

۲) مسابقه بین‌الملل

در این بخش آن سری از آثار سیمای جهان که همسو با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد بر اساس نظرات تخصصی اهالی سینما انتخاب می‌شود. سه فیلم شاخص ایرانی نیز با دیگر آثار به رقابت می‌پردازند.

هیات داوری متشکل از شخصیت‌های فرهنگی و سینمایی جوایز ذیل را اهدا می‌کنند.

بهترین فیلم سینمایی (اعم از پویانمایی، زنده و عروسکی) به تهیه‌کننده

بهترین کارگردانی

بهترین فیلم‌نامه (اقتباسی / غیراقتباسی)

بهترین بازیگر (اعم از مرد یا زن)

بهترین دستاورد فنی یا هنری

جایزه ویژه هیات داوران

بهترین فیلم کوتاه داستانی (به کارگردان) (۳ تا ۲۰ دقیقه)

بهترین فیلم کوتاه پویانمایی (به کارگردان) (۳ تا ۱۵ دقیقه)

جایزه سیفژ (به کارگردان)

جایزه یونیسف (به کارگردان)

۳) مقررات جشنواره

انتخاب فیلم‌ها اعم از ایرانی یا خارجی از سوی ستاد جشنواره انجام می‌شود.

فیلم‌هایی مجاز به حضور در این دوره خواهند بود که در دوره‌های قبل، متقاضی حضور در جشنواره نبوده باشند. (فیلم‌های پذیرفته نشده در دوره‌های قبلی نیز امکان شرکت در این دوره را نخواهند داشت.)

تمام فیلم‌ها برای نمایش در ۲ گروه سنی کودک (۶ تا ۹ سال) و نوجوان (۱۰ تا ۱۵ سال) طبقه‌بندی خواهند شد.

ضروری است زمان و مدت فیلم‌ها برای حضور در جشنواره دارای شرایط ذیل باشند:

فیلم‌های کوتاه اعم از رئال یا پویانمایی (حداقل ۳ و حداکثر ۱۵ دقیقه)

فیلم بلند رئال (حداقل ۷۵ دقیقه)

فیلم پویانمایی بلند (حداقل ۷۰ دقیقه)

ضروری است تاریخ ساخت و تولید فیلم‌های ایرانی از ۱۳۹۸ شمسی به بعد و فیلم‌های خارجی از ۲۰۲۰ میلادی باشد.

ارائه کپی و اصل پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی ایرانی، الزامی است.

با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمان، تصمیمات لازم درباره جزئیات برگزاری جشنواره، توسط دبیرخانه اعلام خواهد شد.

۴) ارسال فیلم برای جشنواره

متقاضیان برای ارائه نسخه اولیه، باید ابتدا در سامانه جشنواره به نشانی portal.icff.ir ثبت نام کرده، فیلم مربوطه را به صورت لینک وارد یا یا یک نسخه از فیلم را به صورت لوح فشرده DVD)، (Flash memory-Blu-Ray یا هارد اکسترنال به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. چنانچه تهیه‌کنندگان به هنگام ثبت‌نام در سامانه جشنواره دچار مشکل شوند، می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۳۸۶۵۰۲۸۲۴ تماس بگیرند.

ارائه عکس پرسنلی و یادداشت کارگردان درباره فیلم، بیوگرافی، فیلموگرافی، چند قطعه عکس از فیلم، پوستر، بروشور، تراکت (آنونس یا حداکثر سه دقیقه از فیلم) الزامی است.

فیلم‌های ایرانی پذیرفته شده در بخش بین‌الملل، ملزم به ارائه نسخه زیرنویس (انگلیسی) خواهند بود.

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره و ارائه فیلم (اعم از ایرانی یا خارجی) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ خواهد بود.

آخرین مهلت تحویل نسخه اصلی فیلم پذیرفته شده ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ است.

به منظور احترام به مخاطبان در صورت عدم ارائه نسخه نهایی در تاریخ مقرر دبیرخانه جشنواره، فیلم را از تمامی برنامه‌های اعلام شده کنار خواهد گذاشت.

برنامه‌ریزی نمایش فیلم‌های پذیرفته شده به عهده دبیرخانه جشنواره است.

ثبت‌نام و تحویل فیلم به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمایش فیلم در ایران تلقی می‌شود.

اطلاع‌رسانی صرفاً از طریق روابط عمومی جشنواره انجام می‌شود.

تفسیر و اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.

نسخه مقررات به ۳ زبان انگیسی، عربی و فارسی تنظیم شده است و در تفسیر و تبیین قوانین، نسخه فارسی معیار قضاوت خواهد بود.

متقاضیان شرکت در جشنواره برای ارائه نسخه اولیه، ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به سامانه دبیرخانه به نشانی اینترنتی https://portal.icff.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۶۶۷۰۸۱۵۵ – ۶۶۷۳۹۵۱۴ (۰۲۱) در تهران و ۳۲۲۲۵۵۳۵ (۰۳۱) در اصفهان تماس حاصل کنند.

نشانی دبیرخانه در تهران: خیابان جمهوری، بعد از خیابان حافظ، خیابان سی‌تیر، شماره ۵۹، کد پستی: ۱۱۳۵۸۱۷۱۱۳

نشانی دبیرخانه در اصفهان: خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، مجتمع عباسی، پلاک ۱۰۷ کد پستی: ۸۱۴۴۹۱۷۸۸۶