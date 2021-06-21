تیراندازی در برلین دست کم سه زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وقوع تیراندازی در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه در محله «مولر استراسه» شهر «برلین» پایتخت آلمان، دست کم سه تن را شدیداً مجروح کرد.

نیروهای امداد با حضور در محل حادثه اقدام به کمک رسانی به مجروحین این حادثه کرده وبرخی از آنها را به بیمارستان منتقل کردند.

حداقل ۱۰ گلوله در این تیراندازی شلیک و یک خشاب خالی در محل حادثه پیدا شده است. عاملان این حادثه ظاهرا همچنان متواری اند.

نیروهای پلیس منطقه را محاصره کرده اند و واحد قتل نیز تحقیقاتی را آغاز کرده است. اطلاعات بیشتری از این حادثه یا انگیزه احتمالی عاملان منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر نیزدر پی تیراندازی در شهر «اسپلکامپف» آلمان ۲ نفر کشته شده‌اند.

رسانه‌های آلمان می‌گویند فرد ضارب وضعیت عادی نداشته است. مهاجم از صحنه تیراندازی گریخته و تلاش پلیس برای دستگیری او ادامه دارد.

پیش از این حادثه نیز، روزنامه «برلینر زیتونگ» چاپ برلین روز چهارشنبه به نقل از مجریان قانون در این شهر اعلام کرد در جریان عملیات برای تخلیه یک خانه متروکه که توسط گروهی از راست گرایان افراطی اِشغال شده بود، حدود ۶۰ مأمور پلیس زخمی شدند.