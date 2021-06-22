رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از عزم دو کمیسیون انرژی و عمران مجلس برای اتصال سازمانهای زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران در صورت درخواست سازمانهای متولی امر سخن گفت و عنوان کرد: تعدادی از این دستگاهها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند که در صورت طرح در دو کمیسیون مذکور مسیر تحقق این امر را فراهم میکنیم.
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اتصال سازمانهای زیرساختی پایتخت به سامانه هشدار سریع زلزله تهران عنوان کرد: تهران بهعنوان پایتخت بخش بزرگی از سرمایه اقتصادی و جمعیت کشور را در خود جایداده است؛ لذا اتصال دستگاههای تخصصی در حوزه انرژی همانند برق، آب و گاز به این سامانه از ضرورتهایی است که باید تاکنون انجام میشده و عملیاتی نشدن آن جای سوال دارد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تهران از امکان طلایی مبنی بر هشدار وقوع زلزله چند ثانیه پیش از وقوع برخوردار است، عنوان کرد: متأسفانه تاکنون در کمیسیون انرژی در مورد اتصال دستگاههای زیرساختی به سیستم هشدار سریع زلزله تهران بحث و گفت و گویی صورت نگرفته است این در حالی است که تعدادی از این دستگاهها برای اتصال به سامانه هشدار سریع زلزله با برخی موانع فنی، مالی یا حتی قانونی مواجه هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه سامانه هشدار سریع زلزله تهران بستری را برای متمرکز ساختن «فرآیند هشدار» هنگام وقوع زلزله در پایتخت فراهم میکند تا دستگاههای متولی مثل گاز، آب و برق از مبدأ و در ثانیههای اندک پیش از وقوع زلزله با دریافت سیگنال هشدار بهصورت خودکار قطعشده و از خسارتهای ثانویه پس از وقوع بحران جلوگیری کند؛ این امر به معنی نجات جان و سرمایه میلیونها نفر از شهروندان است.
وی در پایان تاکید کرد: درصورتیکه سازمانهای متولی این موضوع، درخواستی در خصوص موانع اتصال سازمانهای زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله تهران داشته باشند که توسط نمایندگان مجلس قابلبررسی باشد، کمیسیون انرژی حتی در تلفیق با کمیسیون عمران این عزم را دارد که مسیر تحقق آن را بهخوبی هموار کند.
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