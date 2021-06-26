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۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲

مدیرکل استاندارد لرستان:

۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شد

۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شد

خرم‌آباد- مدیرکل استاندارد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور با اعتبار یک ساله در استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در استان، در سه ماهه نخست سال جاری ۲۱۱ مورد درخواست بازرسی شامل ۹۹ مورد بازرسی اولیه و ۱۱۲ مورد بازرسی ادواری در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که منجر به صدور ۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۳ مورد تاییدیه مربوط به بازرسی اولیه و ۸۰ مورد نیز مربوط به بازرسی ادواری آسانسور می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، آسانسورهای برقی نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و لزوم دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور قبل از صدور پروانه پایان کار ساختمان، به شهرداری‌ها ابلاغ شده است.

کد مطلب 5244436

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