۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در استان، در سه ماهه نخست سال جاری ۲۱۱ مورد درخواست بازرسی شامل ۹۹ مورد بازرسی اولیه و ۱۱۲ مورد بازرسی ادواری در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که منجر به صدور ۱۳۳ تاییدیه ایمنی آسانسور شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۳ مورد تاییدیه مربوط به بازرسی اولیه و ۸۰ مورد نیز مربوط به بازرسی ادواری آسانسور می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، آسانسورهای برقی نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند و لزوم دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور قبل از صدور پروانه پایان کار ساختمان، به شهرداری‌ها ابلاغ شده است.