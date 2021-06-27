به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت قوه قضائیه در اراک، با بیان اینکه حادثه هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ که به‌عنوان انقلاب سوم معرفی شد، دست تمامی غرب‌گرایان و عناصر احزاب مختلفی همچون نهضت آزادی، ملی‌گرایان را از منافع ملی حذف کرد، گفت: هفته قوه قضائیه فرصت ارزشمندی برای بازبینی کارنامه ۴۲ ساله دستگاه عدلیه کشور و برنامه‌ریزی برای گام دوم انقلاب و خدمت‌رسانی به هنگام و کارشناسی به آحاد ملت است.

وی ادامه داد: تجلیل از شهید بهشتی را به‌عنوان معمار بزرگ دستگاه قضائی کشور، تقدیر از یک مکتب است، زیرا این شهید بزرگوار معتقد بود که اسلام در تمامی حوزه‌های حقوقی، هویت فرهنگی، حقوق عامه و حقوق بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و قانون اساسی نیز از طرف این شهید والامقام تدوین شد که امروز مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه قانون اساسی یادگار ارزشمند شهید بهشتی است، گفت: این قانون بعد از ۴۰ سال اگر چه در برخی از مواد نیازمند اصلاح است اما، به لحاظ ساختاری سند ارزشمند و چراغ راه مسئولان در نظام اسلامی محسوب می‌شود.

خطیب نماز جمعه اراک عنوان کرد: فکر سازماندهی شده، مدیریت در جریان انقلاب، اخلاص در عمل، باتقوایی و آینده‌نگری از ویژگی‌های شهید بهشتی بود که شهادت مظلومانه‌اش ماهیت جریان‌های معاند را در انقلاب اسلامی برملا کرد.

دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه شناسایی سرشاخه‌های فساد در کشور را از مهمترین وظایف دستگاه قضائی است، گفت: دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی وظیفه دارند در این امر خطیر دستگاه عدلیه کشور را پشتیبانی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در پایان بیان کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلافات مردم را از عوامل تأثیرگذار در ایجاد امنیت پایدار جامعه است که دستگاه قضائی کشور وظیفه دارد با تقویت شوراهای حل اختلاف زمینه گسترش این فرهنگ را در جامعه فراهم کند.