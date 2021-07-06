۱۰ موضوع داغ در ۲۰ حوزه علمی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، شناسایی موضوعات داغ علمی از جهات مختلف حائز اهمیت است.

آگاهی از موضوعات داغ پژوهشی حوزه‌های مختلف علمی می‌تواند نمایی از فعالیت پژوهشی حوزه تخصصی را برای هر محقق فراهم آورد و پژوهشگر مسیر آتی خود را با دانش بهتری ترسیم نماید.

همچنین سیاست‌گذاران پژوهشی در سطوح مختلف با آگاهی از موضوعات داغ علمی می‌توانند ارزیابی آگاهانه‌تری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشند.

گزارش حاضر که برای دومین‌بار منتشر می‌شود، به معرفی ۱۰ موضوع داغ در بیست حوزه علمی بر اساس داده‌های مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ می‌پردازد.

۱. موضوع علمی : عبارتی است که پژوهشگران به عنوان کلید واژه در مقالات خود معرفی کرده‌اند؛ که موضوعات داغ علمی از میان این کلیدواژه‌ها با میانگین سنی کمتر انتخاب می‌شوند.

۲. میانگین سنی یک موضوع : میانگین سنی انتشار مقالاتی که این موضوع را به عنوان کلیدواژه معرفی کرده‌اند. موضوعات داغ علمی باید میانگین سنی نزدیک به زمان حال داشته باشند. به عنوان نمونه، اگر موضوع متن‌کاوی در پنج مقاله به عنوان موضوع به کار رفته باشد و آن مقالات به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ به کار رفته باشد، میانگین سنی این موضوع برابر با ۱۳۹۷.۶ خواهد بود.

۳. حوزه علمی : گروه‌های موضوعی مجلات است که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی شده است.

۴. موضوع داغ : یک موضوع علمی است که ۲ شرط را داراست: الف) این موضوع حداقل در تعداد قابل قبولی از مقالات علمی به عنوان کلیدواژه استفاده شده باشد، از این طریق موضوعات کم‌تکرار که تنها توسط تعداد کمی از پژوهشگران حائز اهمیت نگارش مقاله بوده‌اند، حذف می‌شود.

ب) میانگین سنی آن در میان موضوعات حوزه علمی مذکور، در میان ۱۰ موضوع جدید قرار گیرد؛ بنابراین موضوعاتی به عنوان موضوعات داغ علمی شناخته می‌شوند که تعداد مناسبی از پژوهشگران یک حوزه موضوعی در مقالات علمی سال‌های اخیر به آن پرداخته باشند.

در این گزارش تنها ۱۰ موضوع داغ از بیست حوزه موضوعی معرفی شده است که موضوعات داغ علمی مرتبط با تمام حوزه‌های علمی در سایت depth.sid.ir قابل دسترسی و استفاده است.

اگر رشته شما در این گزارش نیست و یا موضوعات بیشتری می‌خواهید، به مناسبت هفدهمین سالگرد تأسیس SID دسترسی به بخش رشته‌های ژرفای دانش به صورت رایگان در اختیار کاربران خواهد بود.